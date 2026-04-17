La figura de Rafael Nadal tendrá su propio documental en formato serie y ya genera expectativa a nivel mundial. Se trata de “Rafa”, una producción que promete mostrar el costado más íntimo del deportista y revelar detalles nunca vistos de su trayectoria.

La esperada docuserie llegará a la plataforma Netflix el 29 de mayo de 2026, una fecha elegida estratégicamente en pleno desarrollo de Roland Garros, el torneo más emblemático en la carrera del español. La producción contará con cuatro episodios que recorrerán distintos momentos de su vida, desde sus inicios hasta su etapa más reciente en el circuito profesional.

DÓNDE VER EL DOCUMENTAL DE RAFAEL NADAL

“Rafa” estará disponible de manera exclusiva en Netflix, por lo que los usuarios de la plataforma podrán acceder a todos los capítulos desde el mismo día de su estreno. Se trata de un lanzamiento global que permitirá que la serie también pueda verse en Argentina sin restricciones.

DE QUÉ TRATA LA SERIE “RAFA”

La docuserie propone un retrato íntimo y emocional de Nadal, con acceso a su entorno más cercano y material inédito. A lo largo de los episodios se profundiza en sus comienzos en el tenis, el impacto de las lesiones que marcaron su carrera y las exigencias físicas y mentales del alto rendimiento.

FILE PHOTO: Tennis - French Open - Roland Garros, Paris, France - May 27, 2024 Spain's Rafael Nadal waves to the crowd as he leaves the court after losing his first round match against Germany's Alexander Zverev REUTERS/Yves Herman/File Photo Por: REUTERS

Además, el relato pone el foco en su mentalidad competitiva, alejándose de la idea de éxito únicamente ligada a los títulos. En ese sentido, una de las frases más contundentes del propio Nadal resume el espíritu del documental: “No soy un ganador, soy un competidor”.

UNA MIRADA DIFERENTE SOBRE UNA LEYENDA DEL DEPORTE

Lejos de centrarse únicamente en sus logros, “Rafa” busca mostrar el lado más humano del ídolo, incluyendo sus dudas, emociones y sacrificios. Con este estreno, Netflix apuesta nuevamente por el género deportivo, pero con un enfoque más profundo que promete conectar tanto con fanáticos del tenis como con el público general.