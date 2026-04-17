Netflix vuelve a apostar fuerte por uno de sus títulos más rendidores. Este jueves llega la quinta temporada de Machos Alfa, la comedia española que logró instalarse entre las favoritas gracias a una fórmula que mezcla risas, conflictos sentimentales y debates actuales sobre masculinidad, pareja y amistad.

Con seis episodios nuevos, la serie retoma la historia justo en el punto donde terminó la entrega anterior: con sus protagonistas nuevamente juntos, aunque lejos de haber solucionado los problemas que arrastran desde hace tiempo.

NETFLIX REDOBLA LA APUESTA CON MACHOS ALFA

La dirección vuelve a estar en manos de Laura Caballero, creadora de la ficción junto a Alberto Caballero, mientras que la producción continúa bajo el sello de Contubernio Films.

El elenco principal se mantiene con Fernando Gil, María Hervás, Raúl Tejón, Kira Miró, Gorka Otxoa, Paula Gallego, Fele Martínez y Raquel Guerrero.

A ellos se suman incorporaciones que prometen renovar la dinámica de la historia, como María Adánez y Diego Martín.

QUÉ PASARÁ EN LA NUEVA TEMPORADA

La cuarta temporada había dejado a los personajes en una aparente calma, aunque marcada por múltiples conflictos sin resolver. Uno de los ejes principales vuelve a pasar por las relaciones sentimentales.

Esther está decidida a avanzar con el divorcio, mientras Luis intenta sostener el vínculo familiar, en una tensión que podría desembocar tanto en una reconciliación como en una separación definitiva.

La tercera temporada de "Machos Alfa" estrena el 10 de enero en Netflix.

Por otro lado, Raúl sigue atrapado en la mentira sobre su supuesta vocación sacerdotal, una situación que amenaza con explotar y afectar a quienes lo rodean.

Pedro, en tanto, atraviesa una nueva etapa tras volver al mundo de las citas, aunque sin demasiado rumbo en lo emocional.

EL PISO DE SOLTEROS, OTRA VEZ EL CENTRO DEL CAOS

Uno de los escenarios más recordados de la serie vuelve a cobrar protagonismo: el piso de solteros. Ese espacio reaparece como refugio para los protagonistas, aunque también como símbolo de que ninguno logró acomodar su vida.

Lejos de representar una solución, la convivencia volverá a generar choques, incomodidades y situaciones desopilantes, sello clásico de una serie que ya se transformó en una de las comedias europeas más fuertes del catálogo de Netflix.