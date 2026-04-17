Desde que ganó Gran Hermano, la vida de Marcos Ginocchio despertó la curiosidad del público. Y uno de los aspectos que más interés generó fue su hogar en Salta, un verdadero refugio que refleja su personalidad tranquila y su bajo perfil.

La vivienda está ubicada en San Lorenzo, una zona residencial exclusiva situada a pocos kilómetros del centro de la ciudad de Salta. Se trata de un entorno rodeado de montañas y vegetación, ideal para quienes buscan privacidad y contacto con la naturaleza.

Este barrio cerrado es conocido por su tranquilidad y por ser elegido por distintas figuras, lo que lo convierte en uno de los sectores más codiciados de la provincia.

Así es la casa de Marcos Ginocchio en Salta. Crédito: Instagram

CÓMO ES LA CASA DE MARCOS GINOCCHIO POR DENTRO

La propiedad tiene dos pisos y fue diseñada en armonía con el paisaje natural que la rodea. Uno de sus grandes diferenciales es el enorme parque con árboles y plantas, que permite disfrutar de vistas privilegiadas desde los balcones de los dormitorios.

En el interior, el estilo combina lo moderno con lo rústico. Predominan los muebles de madera, los tonos cálidos y los espacios abiertos, generando un ambiente acogedor y relajado.

Así es la casa de Marcos Ginocchio en Salta. Crédito: Instagram

Además, el living se integra con la cocina en un concepto abierto, pensado para compartir momentos en familia, mientras que los grandes ventanales permiten el ingreso constante de luz natural y conectan el interior con el jardín.