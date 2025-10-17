Hubo muchos saludos este jueves para Marcos Ginocchio en el día de su cumpleaños número 26, pero uno en particular conmovió a todos: el de su mamá, Caro, quien acompañó su dedicatoria con el tema “Tú eras feliz”, de Marcos Mora, y un mensaje lleno de amor y nostalgia.
El campeón de Gran Hermano 2022 atraviesa un gran momento profesional: actualmente forma parte de la producción de una serie vertical que comparte con Tato Algorta, Luz Tito y Mariana Pereyra, todos representados por la agencia Multitalent.
Entre los saludos más destacados también se sumó la booker Caro Nolte, prima del salteño, quien le dedicó un afectuoso mensaje en redes.
EL MENSAJE DEL PAPÁ DE MARCOS GINOCCHIO
Pero otro de los posteos más comentados fue el de su padre, José Alberto Ginocchio, quien subió una foto junto a su hijo en la nieve y escribió un texto que rápidamente se volvió viral: “Marcos, mil aventuras fuimos a buscar. Caminos, nieve, ríos, montañas, tormentas, y mar juntos pudimos transitar. Celebro tu vida, tu esencia, tu ser y lo mucho que puedes alcanzar. Y en este día, feliz cumpleaños, con vida, salud, fe, alegría, paz, amistad, bendiciones y prosperidad.”
El mensaje emocionó a los seguidores de Marcos, quienes destacaron la profunda conexión familiar que mantiene el salteño con sus padres.