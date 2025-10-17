Hubo muchos saludos este jueves para Marcos Ginocchio en el día de su cumpleaños número 26, pero uno en particular conmovió a todos: el de su mamá, Caro, quien acompañó su dedicatoria con el tema “Tú eras feliz”, de Marcos Mora, y un mensaje lleno de amor y nostalgia.

El campeón de Gran Hermano 2022 atraviesa un gran momento profesional: actualmente forma parte de la producción de una serie vertical que comparte con Tato Algorta, Luz Tito y Mariana Pereyra, todos representados por la agencia Multitalent.

Crédito: X

Entre los saludos más destacados también se sumó la booker Caro Nolte, prima del salteño, quien le dedicó un afectuoso mensaje en redes.

Crédito: x

EL MENSAJE DEL PAPÁ DE MARCOS GINOCCHIO

Pero otro de los posteos más comentados fue el de su padre, José Alberto Ginocchio, quien subió una foto junto a su hijo en la nieve y escribió un texto que rápidamente se volvió viral: “Marcos, mil aventuras fuimos a buscar. Caminos, nieve, ríos, montañas, tormentas, y mar juntos pudimos transitar. Celebro tu vida, tu esencia, tu ser y lo mucho que puedes alcanzar. Y en este día, feliz cumpleaños, con vida, salud, fe, alegría, paz, amistad, bendiciones y prosperidad.”

El cumpleaños más emotivo de Marcos Ginocchio. Crédito: X

El mensaje emocionó a los seguidores de Marcos, quienes destacaron la profunda conexión familiar que mantiene el salteño con sus padres.