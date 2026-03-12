Marcos Ginocchio volvió a enternecer a sus seguidores al mostrar cómo está Mora, la perrita que adoptó durante su paso por Gran Hermano, a casi tres años de haber salido del reality.

El salteño, que se consagró campeón del programa el 27 de marzo de 2023 con el 70,83% de los votos del público, se ganó el cariño de la audiencia por su perfil tranquilo y carismático dentro de la casa.

Así está Mora, la perrita que Marcos Ginocchio adoptó en Gran Hermano: el video que derritió las redes

Ahora, desde su tierra natal, compartió en Instagram un tierno video cabalgando por el campo salteño junto a Mora, mostrando el crecimiento de la perrita que lo acompaña desde el programa.

Marcos Ginocchio mostró cómo está Mora, la perrita que adoptó en Gran Hermano 2022 (Foto: Instagram)

En las imágenes se lo ve montando a caballo mientras la mascota disfruta del paseo, una escena que rápidamente derritió a los fanáticos en redes sociales. Mora, que ingresó al reality siendo apenas una cachorra, hoy aparece mucho más grande y sigue inseparable de su dueño.

ASÍ NACIÓ EL AMOR ENTRE MARCOS Y MORITA EN GRAN HERMANO

La historia entre Marcos y la perrita comenzó dentro de la casa de Gran Hermano 2022, cuando la producción decidió introducir dos perros para fomentar la adopción responsable: Mora y Caramelo. Desde el primer momento, el vínculo entre el joven y la mascota fue evidente.

Tras terminar el reality, el ganador decidió adoptarla y llevarla a vivir con él a Salta, donde Mora se adaptó a la vida al aire libre junto a su familia.

El otro perrito que había ingresado al programa, Caramelo, fue adoptado por la ex participante Romina Uhrig.