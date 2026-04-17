Pasaron más de tres décadas desde el estreno de Ghost, la película romántica y sobrenatural que marcó a toda una generación y que convirtió a Whoopi Goldberg en una de las figuras más queridas de Hollywood.

En aquel recordado film, la actriz brilló con su interpretación de Oda Mae Brown, un personaje que combinó humor, emoción y sensibilidad, y que le valió el premio Oscar a Mejor Actriz de Reparto.

Nacida como Caryn Elaine Johnson el 13 de noviembre de 1955 en Nueva York, la ahora estrella de Hollywood creció en un entorno humilde junto a su madre, quien la crió sola.

Desde joven encontró en la actuación un espacio de expresión y comenzó su camino artístico sobre los escenarios teatrales antes de dar el salto definitivo al cine.

Así está hoy Whoopi Goldberg, la actriz que brilló hace 36 años en Ghost | Créditos: Instagram @whoopigoldberg

ASÍ LUCE WHOOPI GOLDBERG A LOS 70 AÑOS

Su reconocimiento internacional llegó en la década del 80, especialmente tras su participación en El color púrpura, dirigida por Steven Spielberg, que le otorgó su primera nominación al Oscar y consolidó su talento dramático. A partir de entonces construyó una carrera multifacética que incluyó comedia, drama, televisión y conducción.

Así está hoy Whoopi Goldberg, la actriz que brilló hace 36 años en Ghost | Créditos: Instagram @whoopigoldberg

Con el paso del tiempo, Goldberg se transformó en una de las pocas artistas en alcanzar el prestigioso estatus EGOT, al haber ganado premios Emmy, Grammy, Oscar y Tony, un logro reservado para figuras excepcionales dentro de la industria del entretenimiento.

Así está hoy Whoopi Goldberg, la actriz que brilló hace 36 años en Ghost | Créditos: Instagram @whoopigoldberg

Hoy, a sus 70 años, continúa activa profesionalmente. Además de realizar apariciones actorales y producir contenidos, mantiene una fuerte presencia televisiva como conductora y comentarista, demostrando una vigencia que atraviesa generaciones.