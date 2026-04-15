En las últimas horas, una de las principales estrellas de Hollywood abrió su cuenta de Instagram y Jennifer Aniston la mandó al frente: se trata nada menos que de Sandra Bullock.

La artista decidió iniciar su camino en la popular red social y la difusión tuvo un impacto veloz y directo.

Es que la actriz Jennifer Aniston la arrobó en una historia y escribió: “Apesta. Lo vas a amar”, en relación al manejo de Instagram.

La famosa actriz que se sumó a Instagram: así la mandó al frente Jennifer Aniston | Créditos: Instagram @jenniferaniston

SANDRA BULLOCK ESTÁ EN INSTAGRAM

En las últimas horas de este martes 14 de abril, Sandra Bullock realizó su primer posteo en su flamante cuenta de Instagram.

La famosa actriz que se sumó a Instagram: así la mandó al frente Jennifer Aniston | Créditos: Instagram @sandrabullock

Desde entonces, ya acumuló nada menos que 4.5 millones de seguidores y sumó una segunda publicación.