Jennifer Aniston sorprendió a sus más de 45 millones de seguidores en Instagram al compartir por primera vez una imagen junto a su nueva pareja, el autor y terapeuta especializado en bienestar Jim Curtis.

La publicación llegó en un contexto especial: el cumpleaños de Curtis, ocasión que la actriz eligió para dedicarle un mensaje breve, directo y cargado de ternura.

En la fotografía se la ve abrazándolo desde atrás, con expresión relajada y cómplice, mientras él sonríe hacia la cámara. “Happy birthday, my love. Cherished”, escribió Aniston, sumando un corazón.

El gesto no solo confirmó públicamente el vínculo, sino que también marcó un cambio en el modo en que la actriz ha decidido compartir aspectos de su vida privada, históricamente reservada a ese respecto.

Jennifer Aniston subió la primera foto con su nuevo novio: así fue el saludo de cumpleaños | Créditos: Instagram @jenniferaniston

JENNIFER ANISTON PRESENTÓ A SU NUEVO NOVIO

Los rumores sobre la relación comenzaron meses atrás, cuando ambos fueron fotografiados juntos en un yate durante el verano del hemisferio norte.

Desde entonces, las apariciones conjuntas se multiplicaron: fueron vistos en restaurantes de Malibú, compartieron cenas con amigos cercanos como Jason Bateman y su esposa Amanda Anka, y asistieron juntos a la premiere de la cuarta temporada de The Morning Show en septiembre.

De acuerdo con People, el vínculo sentimental nació a partir de una relación de amistad. Aniston ya conocía el trabajo de Curtis —autor y referente en programas de bienestar y desarrollo personal— y había leído uno de sus libros antes de acercarse en otro plano.