Jesse Eisenberg sorprendió al mundo con una noticia que nadie esperaba. El actor estadounidense, famoso por interpretar a Mark Zuckerberg en la película “Red Social”, anunció en el programa Today de la cadena NBC News que donará un riñón a una persona que no conoce.

La decisión, según contó, la tomó hace algunos años y finalmente se concretará en las próximas semanas. El paso final llegó cuando habló con una amiga médica que trabaja en el Hospital Langone Health de Nueva York.

“Voy a donar mi riñón en seis semanas”: la confesión de Jesse Eisenberg

Durante la entrevista, Eisenberg fue directo: “Voy a donar mi riñón en seis semanas. De verdad. No sé por qué”. El actor explicó que investigó sobre la donación de órganos y se asesoró con amigos médicos antes de tomar la decisión.

El protagonista de “Red Social” detalló cómo funciona el proceso: “Supongamos que la persona X necesita un riñón en Kansas, y su hijo o quien fuera a donarlo, por la razón que sea, no es compatible, pero yo sí lo soy. Esa persona aún puede recibir mi riñón y, con suerte, su hijo también donará el suyo, ¿verdad? Pero el riñón se deposita en un banco de órganos donde se puede encontrar un receptor compatible, aunque esto solo funciona si existe un donante altruista”.

Eisenberg aclaró que no sabe quién recibirá su riñón ni conoce la historia de la persona que lo necesita. Se sometió a una batería de estudios para asegurarse de que su órgano puede ayudar a alguien que padece una enfermedad renal y necesita una intervención urgente para seguir viviendo.

Un gesto altruista y un mensaje para todos

El actor, que será el protagonista de la película “Now You See Me: Now You Don’t” (con estreno previsto para el 14 de noviembre), remarcó: “Básicamente no tiene ningún riesgo y es algo muy necesario… Creo que la gente se dará cuenta de que es una decisión obvia si tenés el tiempo y las ganas”.

Su acción se enmarca en el Programa de Vales Familiares del Registro Nacional del Riñón (NKR), que le otorga al donante un “vale” y permite que hasta cinco familiares tengan prioridad en caso de necesitar un trasplante en el futuro.

Quién es Jesse Eisenberg, el actor que conmovió a todos

Además de su trabajo como actor, Eisenberg tiene una extensa carrera como director y guionista. Su popularidad explotó tras su papel en “Red Social”, que le valió una nominación al Oscar como Mejor Actor en 2011. Desde entonces, participó en éxitos como “Historias de familia” y “Un dolor real”.

Nacido en Nueva York en 1983, Eisenberg está casado con Anna Strout y es papá de Banner. Ahora, tras su aparición mediática y su decisión de donar un órgano, espera los pasos a seguir para cumplir con su compromiso solidario.