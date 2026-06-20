Cami Homs se tomó unos días de descanso lejos de Buenos Aires y eligió el Caribe como destino para unas vacaciones en familia que rápidamente se convirtieron en tendencia en redes sociales.

La influencer viajó junto a sus tres hijos —Francesca, Bautista y la pequeña Aitana— y las nenas de su pareja, el futbolista José Sosa, para disfrutar de un resort tropical de lujo con piscinas entre palmeras, atardeceres de película y noches de shopping.

El destino fue un resort caribeño que Homs eligió no geolocalizar en sus publicaciones. Por: Instagram camihoms

Las primeras imágenes que compartió en sus redes mostraron el tono del álbum: disfrute genuino, sin filtros.

LA FOTO DE AITANA EN LA PISCINA QUE CONQUISTÓ A LOS SEGUIDORES DE CAMI HOMS

El escenario central de los primeros días fue la piscina. Cami se metió al agua con Aitana en brazos, la beba con su gorrito de frutillas y un enterito a juego, con los ojos bien abiertos ante el agua. La imagen se convirtió en una de las más comentadas del viaje por su ternura y espontaneidad.

Cami Homs junto a Aitana en la piscina del resort caribeño. Por: Instagram camihoms

También hubo una postal grupal que no pasó desapercibida: Francesca sosteniendo a Aitana mientras Bautista se pegaba a ellas, los tres con el cuerpo húmedo y sonriendo a cámara.

Aitana, Francesca y Bautista en las vacaciones familiares Por: Instagram camihoms

Bautista tuvo su momento en solitario sentado en una reposera, sacándole la lengua a la cámara.

Bautista posando en la reposera. Por: Instagram camihoms

Francesca, por su parte, recorrió los senderos de madera entre la vegetación tropical junto a una de las nenas de José Sosa, las dos con tops blancos y shorts de jeans.

Palmeras, senderos de madera entre vegetación exuberante y shopping de lujo Por: Instagram camihoms

SHOPPING DE LUJO Y CENAS CARIBEÑAS: ASÍ FUERON LAS NOCHES DE CAMI HOMS CON SUS HIJOS

Las noches también tuvieron su capítulo en el álbum.

Al atardecer, los chicos posaron frente al agua enmarcados en una estructura cuadrada blanca con el sol hundiéndose en el horizonte. Por: Instagram camihoms

Las salidas nocturnas incluyeron también una cena en un restaurante rústico de estética caribeña: techo de paja, horno de barro a leña y paredes cubiertas de pinturas de peces.

De vuelta en el hotel, una de las fotos más íntimas del viaje mostró a Cami acostada boca arriba con Aitana encima, las dos riendo.

Francesca con Aitana encima, las dos riendo. Por: Instagram camihoms

Mientras tanto, Rodrigo De Paul —padre de Francesca y Bautista— defiende el título mundial con la Selección Argentina en la Copa del Mundo.