En las últimas horas, miles de usuarios notaron un fenómeno inesperado en Instagram: las cuentas de algunas de las celebridades más seguidas del mundo comenzaron a perder millones de seguidores en cuestión de minutos.

Aunque en redes sociales muchos hablaron de una “barrida de bots”, lo cierto es que detrás de la caída masiva habría una actualización impulsada por Meta para eliminar cuentas inactivas de la plataforma.

POR QUÉ LOS FAMOSOS PERDIERON MILLONES DE SEGUIDORES EN INSTAGRAM

Según trascendió, Instagram inició un proceso de depuración de perfiles que permanecían abandonados desde hacía años.

Se trata de cuentas de usuarios que dejaron de usar la aplicación, perdieron acceso, migraron a otras redes sociales o incluso perfiles pertenecientes a personas fallecidas.

El impacto fue generalizado, aunque se volvió mucho más visible en artistas y celebridades que mantienen actividad en la red social desde hace más de una década.

TINI Y MARÍA BECERRA FUERON DE LAS MÁS AFECTADAS EN ARGENTINA

En el plano local, Tini y María Becerra quedaron en el centro de la conversación por la abrupta caída de sus métricas.

La intérprete de “Miénteme” perdió cerca de 200 mil seguidores en pocos minutos, mientras que María registró una baja aproximada de 100 mil cuentas.

Tini, María Becerra y Cristiano Ronaldo perdieron millones de seguidores en Instagram. Crédito: X

Otros artistas argentinos, como Duki, también sufrieron descensos similares. Tras el revuelo, muchos fanáticos defendieron a los artistas y explicaron que la situación no estaba vinculada a una pérdida real de popularidad.

“No son bots, son cuentas inactivas”, escribieron varios usuarios en X para intentar frenar las especulaciones.

LOS FAMOSOS INTERNACIONALES QUE MÁS SEGUIDORES PERDIERON

La limpieza de Instagram también impactó de lleno en las cuentas más grandes del planeta.

Entre las celebridades más afectadas aparecieron:

Kylie Jenner: perdió aproximadamente 15 millones de seguidores.

Cristiano Ronaldo: sufrió una baja cercana a los 8 millones .

Selena Gomez y Ariana Grande: registraron una caída de 6 millones cada una.

Justin Bieber: perdió alrededor de 5 millones .

Lionel Messi: bajó casi 4,8 millones .

Taylor Swift: perdió unos 4 millones de seguidores.

Karol G: registró una caída de 600 mil cuentas.

Shakira: perdió cerca de 1,2 millones.

LA MEDIDA DE META PARA “LIMPIAR” INSTAGRAM

Con esta decisión, Meta busca transparentar las métricas de Instagram y eliminar perfiles que ya no interactúan ni consumen contenido.

La medida generó un fuerte debate en redes sociales, especialmente entre quienes asocian la cantidad de seguidores con la popularidad real de los artistas.