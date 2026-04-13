Este fin de semana, Agustina Cherri celebró el cumpleaños de su papá y lo homenajeó a través de su cuenta de Instagram.

Pocas veces comparte contenido de este estilo, pero en esa ocasión decidió honrar el natalicio de Guillermo, su padre.

“Feliz cumple, papá”, escribió la actriz Agustina Cherri en su cuenta de Instagram, sobre una foto del hombre en cuestión.

Agustina Cherri compartió fotos de su papá y sorprendió a sus seguidores: “Pensamos que era Ova Sabatini” | Créditos: Instagram @agustinacherriok

LA REACCIÓN DE LOS SEGUIDORES DE AGUSTINA CHERRI

En la imagen se aprecia a un hombre en buena forma física, con un look contemporáneo, barba prolijamente recortada y cabello en sintonía.

Agustina Cherri compartió fotos de su papá y sorprendió a sus seguidores: “Pensamos que era Ova Sabatini” | Créditos: Instagram @agustinacherriok

El impacto entre sus seguidores fue divertido: ¡lo confundieron con Ova Sabatini! Muchos usuarios así lo manifestaron en respuestas a las historias.

“Pensé que era Ova” y “Yo también creí que era Ova Sabatini”, escribieron varios seguidores.