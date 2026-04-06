Muna Pauls Cherri decidió abrir una ventana a su intimidad y compartir con sus seguidores uno de los momentos más felices de su vida personal.

La joven cantante e hija de Agustina Cherri y Gastón Pauls confirmó públicamente que está en pareja al mostrar por primera vez a su novio en redes sociales, generando una inmediata repercusión entre sus fans.

A través de su cuenta oficial de Instagram, Muna Pauls Cherri publicó un collage con cuatro imágenes junto al joven con quien mantiene una relación.

Sin dar demasiados detalles sobre su identidad, acompañó las fotos con una dedicatoria breve y cargada de emoción: “Mi amor, amor, amor. Te amo”. El mensaje alcanzó para dejar en claro el profundo vínculo sentimental que atraviesa actualmente.

Muna Pauls Cherri presentó a su novio: las fotos de la hija de Agustina Cherri y Gastón Pauls | Créditos: Instagram @munapaulscherri

MUNA PAULS CHERRI, DE NOVIA

Aunque suele manejar su exposición pública con cuidado, no es la primera vez que Muna habla de su presente amoroso. Tiempo atrás, durante una dinámica de preguntas con usuarios, ya había adelantado que estaba viviendo una historia especial.

Muna Pauls Cherri presentó a su novio: las fotos de la hija de Agustina Cherri y Gastón Pauls | Créditos: Instagram @munapaulscherri

En aquel intercambio, cuando le consultaron cómo le iba en el amor, respondió con sinceridad: “Se podría decir que bien, muy bien, porque estoy de novia y estoy muy enamorada”. Sin embargo, también reflexionó sobre el significado de los vínculos afectivos y explicó que no cree en la idea de “tener suerte” o “mala suerte” en el amor, ya que considera que el sentimiento es mucho más amplio que una relación romántica.