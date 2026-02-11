La influencer y joven artista Muna Pauls Cherri, hija de Agustina Cherri y Gastón Pauls, se convirtió nuevamente en tendencia en redes sociales tras compartir con sus seguidores un impactante cambio de look, obra del estilista Max Jara en su taller de pelo.

En la grabación muestra el antes y después del estilo de la adolescente, en el que el estilista expone cómo transforma radicalmente el peinado de Muna, resaltando detalles como corte preciso, textura renovada y un estilo moderno que realza sus facciones juveniles.

La jovencita de 16 años pasó de una iluminación en tonos chocolates y dorados al casi rubio total con raíces oscuros. Entre los miles de comentarios, fanáticos y seguidores destacaron el increíble parecido a su madre, la actriz Agustina Cherri.

MUNA PAULS CHERRI, LA MINI AGUSTINA DE SU GENERACIÓN

A sus 16 años,Muna, la hija de Agustina Cherri, se consolida como una de las figuras más influyentes entre los jóvenes. Además de su faceta comocantante y actriz, ahora suma su impronta en el mundo de la moda, demostrando que no le teme a los desafíos ni a los cambios de look.

“Empezó el calor, amores”, escribió la joven en su cuenta de Instagram, acompañando las imágenes que rápidamente se viralizaron. La frase no solo anticipa la llegada de los días cálidos, sino que también refleja el espíritu alegre y descontracturado de la campaña.

