La actriz argentina Agustina Cherri abrió las puertas de su hogar y dejó ver una vivienda que combina arquitectura contemporánea, materiales nobles y una fuerte conexión con la naturaleza.

La propiedad, que fue remodelada el año pasado, refleja un estilo moderno pensado para la vida familiar, con ambientes amplios y luminosos.

Así es la casa de Agustina Cherri: diseño moderno y contemporáneo, pileta budista y mucho verde | Créditos: Instagram @agustinacherriok

Desde el exterior, la casa de Agustina Cherri se distingue por una arquitectura de líneas rectas y volúmenes geométricos bien definidos. Los tonos neutros dominan la fachada, especialmente los grises claros, que aportan un aspecto sobrio y elegante.

Así es la casa de Agustina Cherri: diseño moderno y contemporáneo, pileta budista y mucho verde | Créditos: Instagram @agustinacherriok

Uno de los recursos más importantes del proyecto son las grandes ventanas. Los ventanales permiten que la luz natural invada los ambientes y, al mismo tiempo, conectan visualmente el interior con el jardín.

Así es la casa de Agustina Cherri: diseño moderno y contemporáneo, pileta budista y mucho verde | Créditos: Instagram @agustinacherriok

ASÍ ES LA CASA DE AGUSTINA CHERRI

El interior mantiene la coherencia estética que se percibe en la fachada. Predominan los colores neutros y una selección de materiales que aportan textura y calidez. Los pisos de madera clara contrastan con paredes de acabado industrial, donde aparecen superficies de cemento en tonos tierra y gris.

Así es la casa de Agustina Cherri: diseño moderno y contemporáneo, pileta budista y mucho verde | Créditos: Instagram @agustinacherriok

En el living, el mobiliario mezcla estilos con naturalidad. Una de las piezas más llamativas es un sofá de cuero tipo Chesterfield, que introduce un toque clásico dentro de un entorno moderno.

Así es la casa de Agustina Cherri: diseño moderno y contemporáneo, pileta budista y mucho verde | Créditos: Instagram @agustinacherriok

La cocina ocupa un lugar central dentro de la casa y funciona como uno de los principales espacios de encuentro. Se trata de un ambiente amplio donde la funcionalidad convive con un estilo rústico y artesanal.

Así es la casa de Agustina Cherri: diseño moderno y contemporáneo, pileta budista y mucho verde | Créditos: Instagram @agustinacherriok

Entre los detalles contemporáneos aparece una heladera inteligente de gran tamaño en color oscuro, que contrasta con los elementos más artesanales. De esta manera, la vivienda logra un equilibrio entre tecnología, diseño y calidez.

Así es la casa de Agustina Cherri: diseño moderno y contemporáneo, pileta budista y mucho verde | Créditos: Instagram @agustinacherriok

El jardín completa la identidad de la casa. La vegetación frondosa, los árboles frutales y la integración visual con los ambientes interiores convierten al exterior en una extensión natural del hogar. Con esta combinación de arquitectura minimalista, materiales nobles y naturaleza, la casa de Agustina Cherri refleja un estilo de vida relajado y familiar.