La actriz argentina Agustina Cherri (43) disfruta de unas vacaciones soñadas en Punta Cana junto a su pareja, el músico Tomás Vera, y sus cuatro hijos: Muna (16) y Nilo (14), fruto de su relación con Gastón Pauls; y Alba (6) y Bono (3), nacidos de su vínculo actual.

Desde este paraíso caribeño, la artista celebra en familia la llegada de sus 43 años.

“43 años, no sé en qué momento pasaron. Veo el paso del tiempo en mis hijos, en mis padres, en mis árboles y a veces en mi piel. Me siento más niña que en mi niñez, más libre que en mi adolescencia, más sabia que a mis 30 y más yo que nunca. Gracias a todos por sus mensajes de amor”, expresó con emoción la actriz.

LAS FOTOS DE AGUSTINA CHERRI EN PUNTA CANA

Agustina Cherri cumplió 43 años y los celebró en Punta Cana

La actriz viajó junto a su pareja, el músico Tomás Vera, y sus hijos para disfrutar de uno de los destinos turísticos más elegidos del Caribe por sus irresistibles atractivos naturales.

Fotos: Family Selection at Grand Palladium Select Bávaro Palladium Hotel Group