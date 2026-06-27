Tuli Acosta lo hizo de nuevo. La influencer y bailarina cordobesa que ganó el Bailando 2023 y tiene más de 4 millones de seguidores en TikTok celebró sus 25 años con un look que no pasó desapercibido: un vestido negro al cuerpo, largo y texturado, que la tuvo como protagonista indiscutida de la noche.

Las fotos, publicadas en su cuenta de Instagram, se viralizaron de inmediato entre sus millones de seguidores.

La prenda elegida para el festejo fue un vestido de tiritas finas con drapeado en toda la tela que le daba movimiento y volumen visual. El diseño, completamente negro, resaltó su figura y se combinó a la perfección con stilettos negros de taco aguja que sumaron altura y elegancia.

Tuli Acosta posa con un vestido negro texturado en la noche de su cumpleaños 25. Por: Instagram

Las fotos fueron tomadas sobre un muelle de noche, con el skyline de Miami como fondo y los reflejos de las luces de la ciudad sobre el agua. Ese escenario le dio a las imágenes una estética cinematográfica que potenció aún más el outfit. Tuli posó de espaldas mirando a cámara por sobre su hombro, y de frente con una actitud relajada pero fashion, apoyada en uno de los postes del muelle.

EL LOOK DE TULI ACOSTA EN SU CUMPLEAÑOS 25: TODOS LOS DETALLES

El vestido negro fue la gran apuesta de Tuli para su cumple de 25. La prenda, de corte maxi y silueta bien ajustada, tenía una textura drapeada que le daba profundidad y movimiento al conjunto.

Tuli Acosta posa con un vestido negro texturado en la noche de su cumpleaños 25. Crédito: Instagram Por: Instagram

El festejo también tuvo su momento dulce: una torta de chocolate con frutillas frescas y las velas del “25” bien encendidas. Simple, sin excentricidades, pero con toda la vibra de una celebración íntima y especial. Tuli lo compartió con sus seguidores y la imagen generó una catarata de mensajes de cumpleaños de sus fans.

La torta de chocolate con frutillas y las velas del 25 que Tuli Acosta eligió para festejar su cumpleaños. Crédito: Instagram Por: Instagram