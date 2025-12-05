Un Verano, la banda compuesta por Ale Zurita, Renzo Luca, La Duke, Pato y Gero Peguino, se unió a Tuli Acosta para presentar “Nunca volvés”, otra muestra del contundente pop rock del grupo, que en esta oportunidad sumó el talento de la joven cantante.

Un Verano y Tuli Acosta presentaron su nuevo single “Nunca volvés” (Foto: Universal Music)

“Nunca volvés” es una canción sobre los vínculos que nunca acaban de definirse, sostenida por poderosas guitarras y una base rítmica arrolladora.

Este es el último lanzamiento de Un Verano para 2025, un año en el que la banda atravesó cambios muy positivos que le permitieron continuar creciendo en calidad y popularidad.

