Después de años de carrera y miles de kilómetros recorridos, Cuarteto de Nos finalmente se animó a editar su primer álbum en vivo.

El material, titulado “Sigo atravesando puertas”, captura la energía única de la banda durante su histórico recital en el Estadio Ferro de Buenos Aires, celebrado en septiembre de 2025.

El nombre del disco no es casualidad: conecta directamente con su último trabajo de estudio, “Puertas”, y refleja el momento actual del grupo, que sigue sumando nuevos públicos, sonidos y ciudades a su historia.

Foto: prensa Cuarteto de Nos

Un show explosivo y un setlist para fanáticos de todas las épocas

La presentación de “Puertas” fue el eje central del show, con una puesta en escena impactante y un despliegue audiovisual que ahora se puede revivir en este álbum.

Pero el recorrido no se quedó ahí: el setlist incluyó los grandes clásicos de los últimos 20 años, desde el emblemático “Raro” hasta “Bipolar”, “Porfiado”, “Habla tu espejo”, “AZ”, “Jueves”, “Lámina once” y el propio “Puertas”.

El resultado fue un show explosivo, lleno de hits y con una audiencia tan variada como fiel. Canciones como “Yendo a la casa de Damián”, que cerró la noche, siguen tan vigentes como “Esplín”, del último disco, y demuestran el poder de convocatoria de la banda, que suma seguidores de todas las edades, incluso desde los 6 años.

Foto: prensa Cuarteto de Nos

El detrás de escena: quiénes hicieron posible el disco en vivo

El Cuarteto de Nos está formado por Roberto Musso (voz y guitarra), Álvaro Pintos (batería), Santiago Marrero (bajo, teclados y coros), Gustavo “Topo” Antuña (guitarra y coros) y Luis Angelero (guitarra, bajo y coros).

El equipo que acompañó la producción incluyó a Verónica Piana en management, Juan Falcone en producción y monitores, Charly Zoia en sonido, Martin Techera en luces, Guillermo Gross en visuales y VJ, y Ignacio Benedetti en dirección de cámaras, entre otros.

Cuarteto de Nos

La edición, mezcla y master de audio estuvo a cargo de Nicolás Demzcylo, mientras que la producción ejecutiva fue de Verónica Piana y Porfiado Records.

Un fenómeno latinoamericano: récords y público en toda la región

El show en Ferro fue solo una muestra del gran momento que vive el Cuarteto de Nos en Latinoamérica. Durante 2025, la banda reunió a más de 400.000 personas en 46 ciudades, con presentaciones sold out en lugares como el Palacio de los Deportes de Ciudad de México y el Movistar Arena de Chile.

En plataformas digitales, el grupo suma 5 millones de oyentes mensuales en Spotify y casi 2 millones de suscriptores en YouTube, consolidándose como uno de los cinco artistas de rock latinos más escuchados del continente.

El tour 2026 de Cuarteto de Nos ya tiene varias fechas confirmadas y en los próximos meses se anunciarán nuevas presentaciones para el segundo semestre.

TOUR PUERTAS 2026 - ARGENTINA

28/5 - Movistar Arena - Buenos Aires

29/5 - Estadio Atenas - La Plata

30/5 - Hierlam XL - Paraná

31/5 - Umma Club - Posadas