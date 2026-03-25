El sábado 25 de abril a las 21, el Teatro Gran Rex será el escenario de una verdadera fiesta del rock argentino.

Juanse, histórico líder de Ratones Paranoicos, presentará oficialmente “Pappo x Juanse Vol. 2”, la segunda parte de su proyecto homenaje al legendario Norberto “Pappo” Napolitano.

Las entradas ya están a la venta exclusivamente en tuentrada.com y en la boletería del teatro (Av. Corrientes 857, C.A.B.A). La banda invitada será Camionero, que abrirá la noche a puro rock.

Foto: prensa Juanse

Un tributo que hace rugir la guitarra de Pappo

Después del éxito del primer volumen, Juanse redobla la apuesta y vuelve a ponerse al frente de este show que revive el espíritu y la potencia del rock and roll que marcó a generaciones.

Juanse. Foto: prensa

El concierto promete un recorrido por los temas más emblemáticos de Pappo’s Blues, Riff y los clásicos del Carpo, además de canciones de los Ratones Paranoicos y de la etapa solista de Juanse.

Juanse. Foto: prensa

La banda que acompaña al cantante suena afilada, con un repertorio que mezcla rock y blues, y que invita a celebrar la música de uno de los guitarristas más influyentes de la historia argentina.

Juanse. Foto: prensa

Un año cargado de homenajes y escenarios internacionales

Durante 2025, Juanse llevó este homenaje a distintos escenarios del país y del mundo. Se destacó su paso por Cosquín Rock Brasil en enero y por Cosquín Rock Córdoba en febrero, donde brindó un show épico en el Escenario Sur del predio de Santa María de Punilla.

Ese mismo mes, el proyecto cruzó el Atlántico y desembarcó en España, con cinco presentaciones en diferentes ciudades, llevando las canciones del Carpo a nuevos públicos.

Juanse. Foto: prensa

Una cita imperdible para los fanáticos del rock

La noche del 25 de abril será mucho más que un recital: será una celebración del legado de Pappo y una oportunidad única para escuchar en vivo los clásicos que marcaron a varias generaciones. Juanse promete un show inolvidable, con la energía y la pasión que lo caracterizan.

Juanse. Foto: prensa

Las entradas ya están disponibles y la expectativa es enorme. El rock argentino tiene una cita obligada en el Gran Rex.