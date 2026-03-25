Falta cada vez menos para vivir una nueva edición de Rock en Baradero, y la expectativa crece tras la confirmación de los horarios oficiales para el 3 y 4 de abril en el Anfiteatro Municipal.

La llamada “República del Rock” se prepara para un fin de semana inolvidable con tres escenarios —Pogo, Ritual y Del Parque— y una grilla repleta de figuras consagradas y nuevas propuestas.

Grilla Rock en Baradero 2026: viernes 3 de abril

El primer día tendrá como protagonistas a bandas icónicas como Las Pelotas, La Vela Puerca, Guasones y Kapanga, que cerrará la noche en el escenario Pogo.

También se destacan shows de La Delio Valdez, El Plan de la Mariposa, Turf y Eruca Sativa en el escenario Ritual.

En tanto, el escenario Del Parque contará con presentaciones de Los Espíritus, Dancing Mood y Los Pérez García, entre otros.

Grilla Rock en Baradero 2026: sábado 4 de abril

La segunda jornada promete un cierre explosivo con Babasónicos, Rata Blanca y Peces Raros en el escenario Pogo.

Por su parte, el escenario Ritual tendrá como grandes atractivos a El Mató a un Policía Motorizado, El Kuelgue y Catupecu Machu.

El escenario Del Parque sumará el color y la diversidad musical con Los Pericos, Los Tabaleros y nuevos talentos como Kill Flora y Juan Baro.

Un festival histórico del rock argentino

La edición 2026 de Rock en Baradero contará con una programación monumental que incluye también a artistas como Marilina Bertoldi, El Zar, Indios y Gauchito Club.

Además, propuestas emergentes y alternativas como Camionero, Autos Robados, Terapia, Seda Carmín, Boyler y más completan una grilla pensada para todos los gustos dentro del rock y sus fusiones.

Entradas para Rock en Baradero 2026

Las entradas ya se encuentran disponibles a través de Livepass, con la posibilidad de acceder a 4 cuotas sin interés con Banco Provincia.