El viernes por la noche se reestrenó en la Sala Picasso del Complejo La Plaza la segunda temporada de Agotados, el unipersonal de Ariel Staltari, con una función especial que reunió a numerosas figuras del espectáculo y desde Ciudad te mostramos las fotos.

Algunos de los que dijeron presente en esta noche de celebridades y parejas fueron los actores Gonzalo Heredia y Brenda Gandini, así como también el galán de telenovelas Gabriel Corrado con su esposa Constanza Feraud.

Otros que no quisieron perderse la función del reconocido actor fueron el periodista deportivo Gastón Edul, y el presentador de Todo Noticias Juan “Buti” Butvilofsky, entre otros.

LAS FOTOS DE LA NOCHE DE PAREJAS Y ROMANCE LLENA DE FAMOSOS EN BUENOS AIRES

Ariel Staltari en el teatro (Foto: Movilpress).

Gabriel Corrado y Constanza Feraud en el teatro (Foto: Movilpress).

Gabriel Corrado en el teatro (Foto: Movilpress).

Brenda Gandini y Gonzalo Heredia en el teatro (Foto: Movilpress).

Brenda Gandini en el teatro (Foto: Movilpress).

Gonzalo Heredia en el teatro (Foto: Movilpress).

Gastón Edul en el teatro (Foto: Movilpress).

Juan Butvilofsky en el teatro (Foto: Movilpress).

Fotos: Movilpress.