La periodista Paula Varela contó en Intrusos cuál fue el verdadero motivo detrás de la ruptura de la amistad entre Luciano Castro y Gonzalo Heredia, que hasta hace algunos años mantenían un fuerte vínculo tanto personal como laboral.

Según explicó la panelista, todo se remonta a la época en que ambos protagonizaban la exitosa obra de teatro Desnudos, justo en el momento en que el actor atravesaba su separación de Sabrina Rojas.

“Se rompió la amistad entre Luciano Castro y Gonzalo Heredia. Ellos estaban haciendo juntos la obra de teatro Desnudos, cuando se separaba de Sabrina Rojas, que justamente tiene que ver con esta separación de estos dos amigos”, reveló en el ciclo de América.

Luciano Castro, Sabrina Rojas, Gonzalo Heredia y Brenda Gandini en la presentación de la obra Desnudos. (Foto: Movilpress)

Por qué se pelearon Luciano Castro y Gonzalo Heredia

Luego, explicó que la situación se habría tornado cada vez más incómoda en los camarines: “Cuando estaban haciendo esta obra, al mismo tiempo que blanquean su separación, él ya arrancaba con Flor Vigna, y hablaba con Gonzalo Heredia en los camarines de cómo andaba con Flor, y caía Sabrina Rojas, escuchaba…" .

“Todo era muy incómodo, muy raro. Entonces, lo que esperaba Luciano justamente de Gonzalo Heredia, era que le dijera: ‘che, ¿por qué no corremos a Sabrina de la obra?’, pero no fue así”, reveló la periodista sobre la polémica.

Qué le molestó a Luciano Castro de Gonzalo Heredia

De acuerdo a la información que dio Paula Varela, Luciano Castro buscaba un gesto de apoyo de su colega y amigo, pero nunca llegó: “¿Se lo dijo Luciano? No, no se lo dijo, pero es lo que él esperaba. Para Castro era muy incómodo, él sentía que no podía seguir trabajando con Sabrina".

Gonzalo Heredia y Brenda Gandini en la presentación de la obra Desnudos. (Foto: Movilpress)

“Entonces Luciano le dice: ‘yo me bajo de la obra’. Pero me dicen que en realidad lo dijo para ver cómo reaccionaba Gonzalo, que esperaba que le diga: ‘no, gordo, pará, no te bajes vos, vamos a hablar con Sabrina, que se baje ella, y nosotros seguimos’. Pero Gonzalo no lo hizo. Y eso a Luciano le molestó, y mucho".

Luciano Castro y Sabrina Rojas. (Foto: Movilpress)

Finalmente, Sabrina Rojas continuó en el elenco, mientras Castro se alejó: “Ella quedó en la obra. Tanto Gonzalo como su mujer, Brenda Gandini, eran más amigos de Sabrina, la protegieron, lo dejaron ir a Luciano, y eso le molestó muchísimo. Él esperaba la actitud de un amigo, que lo banquen. Y no fue así”.

