Brenda Gandini visitó el programa Vuelta y Media, que conduce Sebastián Wainraich, con la idea de promocionar su película Nene Revancha, que llega a los cines el 12 de marzo.

Sin embargo, la entrevista tomó un giro inesperado cuando le hicieron una pregunta íntima sobre su relación con Gonzalo Heredia, con quien lleva casi 16 años de amor.

En medio de la charla, el conductor quiso saber cómo es la dinámica de la pareja y sorprendió a la actriz con una consulta directa sobre si tienen una relación abierta o cerrada.

La reacción de Gandini fue inmediata: se atragantó con el agua que estaba tomando y el momento generó risas en el estudio.

La actriz dejó en claro que con el padre de sus hijos mantiene una pareja cerrada, aunque deslizó con humor que el actor puede ser un tanto “pícaro”.

Brenda Gandini “escupió todo” en vivo tras una pregunta íntima sobre Gonzalo Heredia (captura de Urbana Play)

Brenda Gandini “escupió todo” y habló de su relación con Gonzalo Heredia

Sebastián Wainraich: -Pareja cerrada, ¿no, Brenda? Uy, estaba tomando agua, perdón.

Brenda Gandini: -¿Qué es esa pregunta? Pero por supuesto.

Pablo Fábregas: -Seba tira y se fija.

Sebastián Wainraich: -Bueno, lo habrán charlado en algún momento. Gonzalo es pícaro también.

Brenda Gandini: -Sí, bueno.

Pablo Fábregas: -¿Qué tirás tierra, pelado?

Brenda Gandini: -Y yo digo “sí, bueno”. ¡Nos estamos hundiendo los dos! Llamalo y preguntale: “¿Pareja abierta o cerrada? ¡A ver qué piensa!”.

Pablo Fábregas: -Uy, cómo cambió el tono.