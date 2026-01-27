Brenda Gandini (41) compartió en sus redes sociales un sentido mensaje para despedir a Bukowski, o Buko, el perro de la familia que murió a los 11 años y que fue un compañero inseparable en la vida cotidiana de la actriz, Gonzalo Heredia (43) y sus hijos, Eloy (14) y Alfonsina (8).

A través de una historia en Instagram, Brenda expresó el profundo dolor que atraviesan tras la pérdida de la mascota con la que sus hijos se criaron desde pequeños y a la que le dieron todo su amor durante más de una década.

El nombre del perro fue elegido por Gonzalo Heredia en honor al escritor Charles Bukowski.

EL DOLOR DE BRENDA GANDINI POR LA MUERTE DE BUKO DE 11 AÑOS

“Ay, Bukito, qué tristeza. Tengo el corazón roto en mil pedazos, después de pelearla como guerrero que eras, te nos fuiste”, escribió la actriz, acompañando una imagen del perro.

En el emotivo texto, Gandini destacó el carácter y el lugar que Buko ocupó en la familia: “Te vamos a extrañar todos los días y te vamos a recordar siempre, chancho enojón. Tan cariñoso, protector, compañero”.

También hubo espacio para una despedida cargada de espiritualidad y amor: “Ya le pedí a mi viejo que por donde estés, te busque y te cuide. Gracias, Bukito, por habernos dado tantos años de amor”.

Por último, Brenda reflexionó sobre el vínculo especial que se crea con los animales y el dolor que provoca su partida: “Creo que solo las personas que tienen animales sienten lo que es la pérdida de estos seres tan especiales. Te amamos por siempre”.

