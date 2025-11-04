Junior Pisanú dio su gran salto a la pantalla grande con su debut en cine en la película “La Herida”, dirigida por Diego Gottheil, que se estrena en cines el 6 de noviembre.
El joven actor compartió la avant premiere del film junto a su familia: su madre Daniela Cardone, su hermana Brenda Gandini y su cuñado Gonzalo Heredia.
Las fotos del estreno de “La Herida”
De qué trata “La Herida”
La película está protagonizada por Carlos Santamaría, Junior Pisanú y Macarena Suárez, bajo la dirección de Diego Gottheil.
La trama sigue a Raúl, un hombre de 62 años que recibe la noticia del suicidio de Marcela, su gran amor de la adolescencia. Ese suceso lo sumerge en un viaje íntimo hacia el Buenos Aires de 1980, en plena dictadura militar, donde revive los recuerdos de un amor que marcó su vida.
En el presente, Raúl intentará reconstruir las huellas del pasado y enfrentarse a las heridas que nunca cerraron.