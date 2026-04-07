La visita de Laurita Fernández a Otro Día Perdido no pasó desapercibida. Apenas arrancó el programa, Evelyn Botto, actual pareja de Fede Bal, lanzó un comentario que dejó a todos boquiabiertos, incluido Mario Pergolini y Rada.

“Quiero decir una cosa, si me lo permiten un segundo, que es que además de ser Laurita una gran actriz y un mujerón, es la ex de mi actual, de mi novio, de Fede”, soltó Botto entre risas, generando un clima de tensión y complicidad en el estudio.

La reacción de Pergolini no tardó en llegar: “Yo no sabía”, dijo con ironía, mientras el resto del equipo seguía el ida y vuelta con atención. Lejos de esquivar el tema, Evelyn Botto fue al hueso y dejó en claro cómo vive la exposición mediática de su relación con Fede Bal y el pasado amoroso del actor.

Laurita Fernández, Fede Bal y Evelyn Botto (Fotos: capturas eltrece)

“No pasa nada. A mí ella me parece espléndida, pero algunas personas maliciosas siempre intentan hacer que las personas, sobre todo las mujeres, se peleen y buscan armar lío. Yo no tengo ningún problema con ella porque no pasó nada y a mí me cae diez puntos”, aseguró la humorista.

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Sin embargo, el conductor no dejó pasar la oportunidad para meter un poco de picante: “La odia”, lanzó Pergolini mirando a Rada. “No chicos, les estoy diciendo que no la odio”, se defendió Botto, mientras el comediante y mago sumó: “La detesta”.

Fotos: capturas eltrece

Fue entonces cuando Evelyn remató con una frase que descolocó a todos: “Te voy a decir una cosa: si tuviera que odiar a cada persona que haya estado con mi novio, a cuánta gente debería odiar… es imposible”.

A pesar de las chicanas y el humor, el encuentro entre Evelyn Botto y Laurita Fernández terminó con un abrazo “de oso” cariñoso, dejando en claro que no hay rencores y que, al menos por ahora, la buena onda prevalece en el estudio.

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