Crujientes por fuera, tiernos por dentro y acompañados por una crema fresca que equilibra sabores, estos langostinos apanados con panko son una opción ideal para una entrada distinta o un plato liviano en el verano. La clave está en una fritura breve y en un rebozado aireado que no opaque el sabor del marisco.

La crema de palta y coco agrega untuosidad y un perfil levemente exótico a este plato típico de la cocina de mar española, con notas cítricas y picantes que realzan el conjunto sin robar protagonismo. Una receta simple, vistosa, que se hace fácilmente y cuyo resultado está garantizado.

Ingredientes para los langostinos

Langostinos para dos personas

8 langostinos frescos

Para la crema de palta y coco

3 paltas maduras

1 cebolla picada

50 cc de leche de coco

50 g de coco rallado

2 tomates perita en cubos

1 chile jalapeño verde picado

2 cdas de hojas de cilantro

Jugo de 1 limón

Sal fina y pimienta negra molida

Para el rebozado y la fritura

2 huevos

200 g de panko

Sal fina y pimienta negra molida

Aceite de girasol, cantidad necesaria

Langostinos con panko, una receta que sale fácil y en pocos pasos. Foto: Cucinare TV

Procedimiento

Retirar la carcasa de los langostinos dejando la última sección de la cola para una mejor presentación. Con un escarbadientes, retirar cuidadosamente el intestino. Reservar en la heladera. Batir los huevos y condimentar con sal y pimienta. Pasar los langostinos por el huevo y luego por el panko, presionando suavemente para que se adhiera bien. Si se desea un rebozado más crocante, repetir el proceso. Reservar en frío. Para la crema, retirar la pulpa de las paltas y rociar con el jugo de limón para evitar la oxidación. Agregar la leche de coco y procesar hasta obtener una textura lisa. Incorporar el jalapeño y el cilantro picados, sumar el tomate en cubos y condimentar con sal y pimienta. Mezclar con cuidado y reservar. Calentar abundante aceite de girasol y freír los langostinos hasta que estén dorados y crocantes. Retirar y apoyar sobre papel absorbente. Servir los langostinos calientes acompañados por la crema de palta y coco. Terminar con coco rallado espolvoreado por encima.

