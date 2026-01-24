Crujientes por fuera, tiernos por dentro y acompañados por una crema fresca que equilibra sabores, estos langostinos apanados con panko son una opción ideal para una entrada distinta o un plato liviano en el verano. La clave está en una fritura breve y en un rebozado aireado que no opaque el sabor del marisco.
La crema de palta y coco agrega untuosidad y un perfil levemente exótico a este plato típico de la cocina de mar española, con notas cítricas y picantes que realzan el conjunto sin robar protagonismo. Una receta simple, vistosa, que se hace fácilmente y cuyo resultado está garantizado.
Ingredientes para los langostinos
Langostinos para dos personas
- 8 langostinos frescos
Para la crema de palta y coco
- 3 paltas maduras
- 1 cebolla picada
- 50 cc de leche de coco
- 50 g de coco rallado
- 2 tomates perita en cubos
- 1 chile jalapeño verde picado
- 2 cdas de hojas de cilantro
- Jugo de 1 limón
- Sal fina y pimienta negra molida
Para el rebozado y la fritura
- 2 huevos
- 200 g de panko
- Sal fina y pimienta negra molida
- Aceite de girasol, cantidad necesaria
Procedimiento
- Retirar la carcasa de los langostinos dejando la última sección de la cola para una mejor presentación. Con un escarbadientes, retirar cuidadosamente el intestino. Reservar en la heladera.
- Batir los huevos y condimentar con sal y pimienta. Pasar los langostinos por el huevo y luego por el panko, presionando suavemente para que se adhiera bien. Si se desea un rebozado más crocante, repetir el proceso. Reservar en frío.
- Para la crema, retirar la pulpa de las paltas y rociar con el jugo de limón para evitar la oxidación. Agregar la leche de coco y procesar hasta obtener una textura lisa.
- Incorporar el jalapeño y el cilantro picados, sumar el tomate en cubos y condimentar con sal y pimienta. Mezclar con cuidado y reservar.
- Calentar abundante aceite de girasol y freír los langostinos hasta que estén dorados y crocantes. Retirar y apoyar sobre papel absorbente.
- Servir los langostinos calientes acompañados por la crema de palta y coco.
- Terminar con coco rallado espolvoreado por encima.
