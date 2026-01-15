La copa de camarones es un clásico que nunca falla: tiene frescura, buena textura y ese toque elegante de la cocina de mar que la hace ideal para una mesa especial o una reunión informal entre amigos, especialmente en el verano cuando el calor aprieta y es necesario comer un plato liviano.

Con ingredientes simples y fáciles de conseguir, esta receta logra un equilibrio perfecto entre lo cremoso, lo ácido y lo crocante. Apio, manzana verde y palta aportan frescura, mientras que la salsa suave envuelve todo sin tapar el sabor de los camarones. Servida bien fría y en copas, suma puntos desde lo visual y lo gastronómico.

Ingredientes para la copa de camarones

½ manzana verde.

2 ramas de apio.

Sal y pimienta, a gusto.

Una cda de kétchup

2 cdas de crema de leche.

2 palmitos.

Una palta.

½ limón.

100 g de mayonesa.

200 g de camarones.

Copa de camarones, un plato que requiere ser metódico en el paso a paso. Foto: Cucinare TV

Procedimiento

Picar finamente el apio. Pelar la manzana y cortarla en cubos pequeños. Pelar la palta y cortarla en cubos pequeños. Cortar los palmitos en rodajas finas. Exprimir el limón. En un bowl, mezclar el apio, la manzana, la palta y los camarones. En otro bowl, mezclar la mayonesa, la crema de leche, el kétchup, el jugo de limón, la sal y la pimienta. Unir ambas preparaciones y mezclar suavemente. Servir en copas pequeñas y llevar a la heladera hasta el momento de presentar.

Para más recetas entrá a https://www.cucinare.tv/