La copa de camarones es un clásico que nunca falla: tiene frescura, buena textura y ese toque elegante de la cocina de mar que la hace ideal para una mesa especial o una reunión informal entre amigos, especialmente en el verano cuando el calor aprieta y es necesario comer un plato liviano.
Con ingredientes simples y fáciles de conseguir, esta receta logra un equilibrio perfecto entre lo cremoso, lo ácido y lo crocante. Apio, manzana verde y palta aportan frescura, mientras que la salsa suave envuelve todo sin tapar el sabor de los camarones. Servida bien fría y en copas, suma puntos desde lo visual y lo gastronómico.
Ingredientes para la copa de camarones
- ½ manzana verde.
- 2 ramas de apio.
- Sal y pimienta, a gusto.
- Una cda de kétchup.
- 2 cdas de crema de leche.
- 2 palmitos.
- Una palta.
- ½ limón.
- 100 g de mayonesa.
- 200 g de camarones.
Procedimiento
- Picar finamente el apio.
- Pelar la manzana y cortarla en cubos pequeños.
- Pelar la palta y cortarla en cubos pequeños.
- Cortar los palmitos en rodajas finas.
- Exprimir el limón.
- En un bowl, mezclar el apio, la manzana, la palta y los camarones.
- En otro bowl, mezclar la mayonesa, la crema de leche, el kétchup, el jugo de limón, la sal y la pimienta.
- Unir ambas preparaciones y mezclar suavemente.
- Servir en copas pequeñas y llevar a la heladera hasta el momento de presentar.
