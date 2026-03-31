El esperado regreso de Tamara Paganini a la casa de Gran Hermano —en su edición “Generación Dorada”— no solo revolucionó al público, sino que también generó fuertes reacciones entre sus excompañeros del histórico ciclo de 2001. A 25 años del debut del reality, la vuelta de una de sus figuras más icónicas promete cambiar la dinámica del juego.

Gastón Trezeguet: de la crítica al entusiasmo

Gastón Trezeguet

En un primer momento, Gastón Trezeguet se mostró crítico con el ingreso de su excompañera. Sin embargo, con el correr de las horas, cambió de postura al notar un detalle clave que lo hizo replantear su mirada.

Según contó a Pronto, entendió mejor el rol que tendrá Paganini dentro del juego y terminó valorando su presencia como un aporte interesante para el desarrollo del reality. Este giro dejó en evidencia que incluso quienes conocen de cerca el formato pueden sorprenderse con las decisiones de producción.

Daniela Ballester: “Me parece fabuloso”

Daniela Ballester (Foto: Movilpress)

Por su parte, Daniela Ballester no dudó en mostrarse completamente a favor del regreso de Paganini.

La periodista destacó que su vuelta es una apuesta fuerte que suma contenido y nostalgia al programa. En su visión, la presencia de una figura tan representativa de la primera edición no solo enriquece el juego, sino que también conecta con la historia del ciclo y con el público que lo siguió desde sus inicios.

Natalia Fava: una jugada que puede cambiar todo

Video: Instagram nataliafavastore

En la misma línea, Natalia Fava anticipó que el ingreso de Paganini tendrá un impacto directo dentro de la casa.

La ex participante aseguró que su personalidad y experiencia podrían “dar vuelta la casa”, generando nuevas alianzas, conflictos y estrategias. Su lectura apunta a que la producción apostó por una figura capaz de alterar el equilibrio del juego en un momento clave.

Un regreso que promete sacudir el reality

Tamara Paganini en Gran Hermano Generación Dorada (Foto: captura Telefe)

La vuelta de Tamara Paganini no es un simple guiño al pasado: es una jugada fuerte para revitalizar el formato y sumar tensión en la convivencia. Su historia dentro del programa —donde fue una de las participantes más recordadas de la primera edición— la convierte en una figura con peso propio.