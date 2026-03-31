A 25 años de su ingreso a la casa de Gran Hermano, Tamara Paganini regresó al reality del que renegó durante todo este tiempo, llegando a demandar a Telefe por una cifra millonaria. La participante llegó en reemplazo de Mavinga, que renunció este fin de semana tras el escándalo con Carmina Masi.

Según contó Adrián Pallares en Intrusos, la oferta para que Paganini vuelva a la casa llegó el viernes a las 11 de la mañana. La ex participante consultó con su abogada por el juicio que mantenía y recibió luz verde, ya que actualmente solo tiene un litigio pendiente con el psicólogo del programa de aquel entonces.

Según contó en redes Santiago Riva Roy, Telefe no quería a Tamara Paganini en el canal ya que les parecía contradictorio contratar a alguien que los demandó, así que ella habría firmado contrato con Kuarzo productora de del reality.

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La producción apuestó fuerte: la entrada de Tamara se concretó durante la gala de eliminación de este lunes 30 de marzo, en un momento de máxima tensión dentro de la casa, con alianzas frágiles y estrategias al límite. El objetivo es claro: romper el equilibrio y generar un nuevo cimbronazo en el juego.

Finalmente, tras la salida de Franco Poggio de la casa debido a la eliminación, el insólito regreso de Tamara se hizo realidad en medio de la algarabía de los participantes que le dieron la bienvenida en medio de abrazos y besos.

El regreso de Tamara Paganini a la casa de Gran Hermano Generación Dorada sacudió el mundo del reality y desató una fuerte polémica entre los históricos. El anuncio de Santiago del Moro sorprendió a los fanáticos, pero a quien no le cayó nada bien fue a Gastón Trezeguet, que no dudó en salir al cruce.

“¿Quiero creer que va a devolver toda la plata que le sacó a las empresas porque supuestamente le había hecho mal Gran Hermano, digo, sería lo más justo ¿no?”, lanzó el panelista y conductor, en clara referencia a la demanda judicial que Paganini inició años atrás contra el canal, la productora del programa y hasta los anunciantes del ciclo.

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