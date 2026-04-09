Un nuevo nombre empezó a sonar con fuerza para sacudir la casa de Gran Hermano: Generación Dorada. Se trata de Fabio Agostini, y si se confirma su llegada al reality de Telefe, promete convertirse en uno de los participantes más picantes del ciclo.

La bomba fue lanzada en Sálvese Quien Pueda, donde aseguraron que el español -que forma parte del reality “La Casa de los Famosos” (y que se trataría de un intercambio ya que Solange “Sol” Abraham iría allá) sería uno de los elegidos para ingresar a la casa más famosa del país.

Nacido en Las Palmas de Gran Canaria, Agostini es modelo, influencer y figura de la telvisión que construyó su carrera en realities de distintos países. Se hizo conocido en programas de competencia en Perú, Chile y España, donde su personalidad frontal y su físico llamaron rápidamente la atención.

Foto: Captura (América)

Antes de convertirse en estrella televisiva, incluso soñó con ser futbolista profesional y llegó a formarse en inferiores del Real Madrid, pero una lesión truncó ese camino y lo llevó a reinventarse en el mundo del espectáculo.

Su salto definitivo a la fama llegó en el universo de los realities, donde participó en ciclos como Combate, Esto es Guerra y el chileno Tierra Brava, que incluso ganó, consolidándose como un competidor fuerte y polémico.

Foto: Instagram (@fabioagostinifit)

Pero si algo lo define, es su personalidad: directo, provocador y explosivo. En distintos programas protagonizó fuertes cruces (uno de ellos con la exjugadora Juliana “Furia” Scaglione), gritos y discusiones que lo posicionaron como uno de los jugadores más intensos del género: “Soy muy sincero, muy terco y no me gusta que me tomen por tonto”, llegó a decir en uno de sus realities.

Con experiencia internacional, lengua filosa y cero miedo al enfrentamiento, Fabio aparece como el candidato ideal para revolucionar Gran Hermano.

Foto: Instagram (@fabioagostinifit)

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¡BOMBA EN GRAN HERMANO! SOL ABRAHAM EXPLOTÓ DE EMOCIÓN AL SER ELEGIDA PARA IR A “LA CASA DE LOS FAMOSOS”

Fue una noche histórica la que se vivió este miércoles en Gran Hermano: Generación Dorada. En medio de la gala de nominación, la casa recibió una noticia que dejó a todos en shock y tuvo como protagonista a Solange “Sol” Abraham, quien no pudo contener su emoción.

Todo comenzó con el anuncio de Santiago del Moro en vivo: “La gente de ‘La Casa de los Famosos’ eligió a un jugador, en este caso una jugadora que va a viajar”, informó, generando expectativa total entre los participantes.

Acto seguido, llegó la primera sorpresa: “Es una jugadora que hoy está en placa. Por ende, va a bajar de placa, pero cuando regrese en unos días va a ir a placa directamente”, aclaró el conductor, dejando en claro que el beneficio tendría consecuencias. Y siguió: “Esa jugadora es Sol”.

Foto: Captura (Telefe)

La reacción fue inmediata. Entre gritos de emoción y risas nerviosas, Sol no ocultó su felicidad: “No lo puedo creer, ¡gracias!”, alcanzó a decir, completamente desbordada.

El anuncio no terminó ahí. Desde la producción detallaron cómo será la experiencia en La Casa de los Famosos: “Van a ser unos días, 6 o 7, y ese mismo día que vos llegues allá, va a entrar alguien acá”, anticipó Del Moro, confirmando un intercambio que promete sacudir ambas casas.

Foto: Captura (Telefe)

“Es un programa que se emite en Estados Unidos y gran parte del mundo con muchísimo éxito”, continuó. A pesar del beneficio inmediato, Sol ya sabe que su vuelta no será fácil: regresará directamente a placa, lo que podría poner en riesgo su continuidad en el juego.

Santiago del Moro: “Van a ser unos días, 6 o 7, y ese mismo día que vos llegues (Sol Abraham) allá, va a entrar alguien acá”.

Lejos de preocuparse, la jugadora se mostró feliz y agradecida: “Estoy feliz, gracias a todos”, cerró, aún en shock por la oportunidad.