La guerra entre Jenny Mavinga y Cinzia Francischiello sumó un nuevo y picantísimo capítulo, esta vez lejos de la casa de Gran Hermano: Generación Dorada. En una nota que dio a Cortá por Lozano, la exparticipante no solo celebró la eliminación de su rival, sino que lanzó durísimas declaraciones que reavivaron el conflicto.

“Convoqué a todo mi fandom para que se vaya. Los jugadores son afuera y adentro de la casa, y yo afuera jugué y la saqué de la casa”, comnezó diciendo Mavinga en el programa de Telefe.

Con sed de revancha, la exjugadora también dejó abierta la puerta a un regreso: “De verdad estoy preparada para entrar si la producción me considera. Fui una buena jugadora y me gustaría volver para ganar”.

Foto: Captura (Telefe)

Pero el momento más caliente llegó cuando volvió a apuntar contra Cinzia, a quien responsabiliza directamente por su salida: “En la casa estaba preocupada por mis hijas y tenía ataques de pánico que me provocó ella”, disparó, sin filtro.

Lejos de bajar el tono, redobló la apuesta con una frase letal: “Cinzia no se esperaba que la eliminen porque está subida a un pony, le jugó en contra y es su culpa irse. Como sabía que la violencia me molestaba, me empezó a acusar de eso”.

Para cerrar, Mavinga lanzó una sentencia que resume el estado actual del enfrentamiento: “Ahora estamos a mano porque desde afuera yo logré sacarla de la casa”.

Jenny Mavinga: “Cinzia no se esperaba que la eliminen porque está subida a un pony, le jugó en contra y es su culpa irse“.

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SORPRESIVA PROMESA DE SOL ABRAHAM EN GRAN HERMANO QUE GENERÓ UNA FUERTE REPERCUSIÓN EN LA CASA

Otra noche intensa en Gran Hermano: Generación Dorada dejó una escena que nadie vio venir. En medio de la gala de nominación y tras conocer su situación en el juego, Sol Abraham sorprendió con una promesa que rápidamente generó repercusión dentro de la casa.

Todo comenzó cuando la participante fue felicitada al confirmar que seguía en carrera. Fue entonces cuando tomó la palabra y dejó a todos helados: “Quiero decirle a la gente que si llego a va a ganar este Gran Hermano, el premio va a ser para ellos. Yo se los voy a donar. Vamos a encontrar una manera oficial para poder hacerlo. Va a ser para la gente que me apoye”, expresó.

La declaración generó un inmediato murmullo entre sus compañeros, que no tardaron en cuestionar la idea: “¿Eso no es como comprar un fandom? Como decir ‘te doy plata para que me quieran’. Yo no necesito darle dinero a nadie para que me apoyen", saltó Daniela de Lucía.

Foto: Captura (Telefe)

Pero Sol fue más allá: “Yo solamente digo que a la gente que me apoye, yo voy a retribuirlos con el premio. Lo voy diciendo por las dudas, Mirá con qué poquito los pongo nerviosos, esa es la idea”.

Sol Abraham: “Quiero decirle a la gente que si llego a va a ganar este Gran Hermano, el premio va a ser para ellos”.

“Vamos a ver si gana el dinero o gana el corazón, gente, del otro lado”, siguió Daniela. Y Sol cerró con ironía y con el tema instalado en la casa: “Me agarró noni”.

¡Qué momento!