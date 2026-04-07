Cuando parecía que nada más podía sorprender en Gran Hermano: Generación Dorada, Santiago del Moro tiró una bomba que promete cambiarlo todo y dejar a los participantes completamente en shock.

A través de sus redes sociales, el conductor del reality de Telefe anunció un giro internacional sin precedentes: próximamente habrá un intercambio de jugadores con La Casa de los Famosos, el exitoso formato de habla hispana emitido por Telemundo.

Según detalló en su posteo, un participante de la actual edición viajará durante algunos días al ciclo estadounidense, mientras que una figura de La Casa de los Famosos hará lo propio ingresando a la casa argentina.

Foto: Captura de Instagram Stories (@santidelmoro) Por: Fabiana Lopez

El anuncio generó una revolución inmediata entre los fanáticos, que ya especulan con quién será el elegido para cruzar fronteras y representar al país en el certamen internacional.

Pero eso no es todo: este intercambio no solo implica un cambio de aire para los jugadores, sino también una sacudida total en la dinámica del juego. Nuevas alianzas, estrategias inesperadas y un choque cultural que promete momentos explosivos.

Santiago del Moro: “Próximamente, Gran Hermano realizará un intercambio de concursantes con ‘La Casa de los Famosos’, el exitoso reality estadounidense de habla hispana emitido por Telemundo”.

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JENNY MAVINGA FULMINÓ A CINZIA FRANCISCHIELLO TRAS SU ELIMINACIÓN DE GRAN HERMANO: “ESTÁ SUBIDA A UN PONY”

La guerra entre Jenny Mavinga y Cinzia Francischiello sumó un nuevo y picantísimo capítulo, esta vez lejos de la casa de Gran Hermano: Generación Dorada. En una nota que dio a Cortá por Lozano, la exparticipante no solo celebró la eliminación de su rival, sino que lanzó durísimas declaraciones que reavivaron el conflicto.

“Convoqué a todo mi fandom para que se vaya. Los jugadores son afuera y adentro de la casa, y yo afuera jugué y la saqué de la casa”, comnezó diciendo Mavinga en el programa de Telefe.

Con sed de revancha, la exjugadora también dejó abierta la puerta a un regreso: “De verdad estoy preparada para entrar si la producción me considera. Fui una buena jugadora y me gustaría volver para ganar”.

Foto: Captura (Telefe)

Pero el momento más caliente llegó cuando volvió a apuntar contra Cinzia, a quien responsabiliza directamente por su salida: “En la casa estaba preocupada por mis hijas y tenía ataques de pánico que me provocó ella”, disparó, sin filtro.

Lejos de bajar el tono, redobló la apuesta con una frase letal: “Cinzia no se esperaba que la eliminen porque está subida a un pony, le jugó en contra y es su culpa irse. Como sabía que la violencia me molestaba, me empezó a acusar de eso”.

Jenny Mavinga: “Cinzia no se esperaba que la eliminen porque está subida a un pony, le jugó en contra y es su culpa irse“.

Para cerrar, Mavinga lanzó una sentencia que resume el estado actual del enfrentamiento: “Ahora estamos a mano porque desde afuera yo logré sacarla de la casa”.