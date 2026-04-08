Luego de los nervios y la adrenalina que se vivió en una nueva gala de nominación de Gran Hermano: Generación Dorada, Santiago del Moro anunció los nombres de las personas que están en placa esta semana.

Después de hacer el recuento de votos, el conductor del reality de Telefe reveló que Jennifer “La Pincoya” Galvarini (fulminada tras ser sancionada por Gran Hermano), Catalina “Titi” Tcherkaski (fulminada por el nuevo líder de la casa, Martín Rodríguez), Nazareno Pompei, Daniela de Lucía, Jessica “La Maciel”, Lola Tomaszeuski, Brian Sarmiento y Manuel “Manu” Ibero, (subió a placa en lugar de Solange “Sol” Abraham debido a que participará del reality “La Casa de los Famosos“, pero estará nominada automáticamente a su regreso) quedaron nominados por decisión de los jugadores.

De esta manera, son ocho los participantes que se juegan su permanencia en el programa. Pero, cabe destacar que el conductor sacará de placa en los próximos días a algunos jugadores, y el resto quedará a merced de la decisión del público antes de abandonar el ciclo el próximo lunes.

¿Quién será el próximo participante en abandonar Gran Hermano: Generación Dorada?

Foto: Captura (Telefe)

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ESCÁNDALO EN GRAN HERMANO: UNA DURA SANCIÓN DEJÓ SIN LIDERAZGO A NAZARENO POMPEI Y CAMBIÓ TODO EL JUEGO EN LA CASA

La paciencia se terminó en Gran Hermano: Generación Dorada. En plena gala de nominación, la producción aplicó una sanción ejemplar que dejó a todos en shock y reconfiguró por completo la estrategia dentro de la casa.

Con tono firme, la voz del reality de Telefe fue contundente al explicar los motivos: “Siempre voy a velar por la transparencia de este juego, siempre. Si existe un reglamento es justamente para evitar que nadie intente sacar ventajas desvirtuando el espíritu de la competencia”, comenzó diciendo.

El foco estuvo puesto en el accionar de los líderes y las reglas que deben respetar: “Todos saben que un líder no puede especular con otros compañeros. Las jugadas que yo les permito hacer no deben ser consultadas con nadie”, remarcó.

Foto: Captura (Telefe)

Acto seguido, llegó el momento más tenso de la noche. Dirigiéndose directamente a Nazareno Pompei, lanzó: “Quiero decirte que te escuché en más de una ocasión especular con otras personas sobre los beneficios de tu liderazgo. Fueron conversaciones registradas antes y después de la definición de la prueba”.

Y sin vueltas, comunicó la sanción: “Por lo tanto, Nazareno, te quito tu liderazgo. Esto significa que perdiste los beneficios, incluso la inmunidad”.

Foto: Captura (Telefe)

Pero la polémica no terminó ahí. Cuando parecía que Catalina “Titi” Tcherkaski asumiría el rol, una nueva irregularidad salió a la luz: “Ayer, poco antes de la definición, escuché una conversación entre Nazareno y Titi en la cual imaginaban las jugadas que harían en caso de ganar, por lo que tampoco Titi está en condiciones de obtener el liderazgo”.

La decisión final sorprendió a todos: “Esta situación me obliga a conceder el liderazgo a quien ocupó por última vez este rol. Me refiero a Martín Rodríguez”, anunció, beneficiando al jugador, aunque con una salvedad clave.

“A partir de este momento cuenta con todos los beneficios que estaban destinados a Nazareno, excepto la inmunidad”, cerró, marcando un liderazgo atípico.