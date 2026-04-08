La tensión dentro de Gran Hermano 2026 volvió a escalar y esta vez con un episodio que generó fuerte repercusión tanto dentro como fuera de la casa. Durante una actividad propuesta por la producción, Tamara Paganini terminó impactando con una pelota en el rostro de Pincoya, con quien mantiene una relación cada vez más conflictiva.

El momento, que rápidamente se viralizó en redes sociales, dejó en evidencia el nivel de enfrentamiento entre ambas participantes. El golpe fue directo al ojo, lo que provocó una inmediata reacción de la jugadora chilena, que decidió acudir al confesionario para expresar su malestar.

La reacción de los hermanitos al ver el pelotazo de Tamara Paganini a Pincoya en Gran Hermano (Foto: captura de X/@EspiandoOfIcial).

Las imágenes del momento muestran la sorpresa de varios participantes al ver el impacto de la pelota. Algunos reaccionaron con gestos de preocupación, mientras que otros quedaron en shock por la situación. El clip no tardó en difundirse, alimentando el debate sobre los límites dentro del juego.

TAMARA PAGANINI VS. PINCOYA: UNA RIVALIDAD QUE NO DEJA DE CREDER

El episodio no es aislado. La convivencia entre Tamara Paganini y Pincoya viene marcada por discusiones constantes y una marcada división dentro de la casa de Gran Hermano.

Tamara Paganini vs. Pincoya cada vez se llevan peor en Gran Hermano (Foto: captura de Telefé).

Por un lado, Paganini se muestra alineada con el grupo de Sol Abraham, mientras que Pincoya mantiene afinidad con otros participantes. Esta grieta interna alimenta los conflictos y genera un clima cada vez más tenso.

Piden expulsión de Tamara Paganini de Gran Hermano por agresión a Pincoya (Foto: captura de X).

¿EXPULSIÓN EN PUERTA?

Tras el incidente, en redes sociales comenzaron a multiplicarse los pedidos de sanción contra Paganini, incluso con usuarios que exigen su expulsión inmediata por considerar que el accionar fue violento.

Piden expulsión de Tamara Paganini de Gran Hermano por agresión a Pincoya (Foto: captura de X).

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