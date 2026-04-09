Fue una noche histórica la que se vivió este miércoles en Gran Hermano: Generación Dorada. En medio de la gala de nominación, la casa recibió una noticia que dejó a todos en shock y tuvo como protagonista a Solange “Sol” Abraham, quien no pudo contener su emoción.

Todo comenzó con el anuncio de Santiago del Moro en vivo: “La gente de ‘La Casa de los Famosos’ eligió a un jugador, en este caso una jugadora que va a viajar”, informó, generando expectativa total entre los participantes.

Acto seguido, llegó la primera sorpresa: “Es una jugadora que hoy está en placa. Por ende, va a bajar de placa, pero cuando regrese en unos días va a ir a placa directamente”, aclaró el conductor, dejando en claro que el beneficio tendría consecuencias. Y siguió: “Esa jugadora es Sol”.

Foto: Captura (Telefe)

La reacción fue inmediata. Entre gritos de emoción y risas nerviosas, Sol no ocultó su felicidad: “No lo puedo creer, ¡gracias!”, alcanzó a decir, completamente desbordada.

El anuncio no terminó ahí. Desde la producción detallaron cómo será la experiencia en La Casa de los Famosos: “Van a ser unos días, 6 o 7, y ese mismo día que vos llegues allá, va a entrar alguien acá”, anticipó Del Moro, confirmando un intercambio que promete sacudir ambas casas.

Foto: Captura (Telefe)

“Es un programa que se emite en Estados Unidos y gran parte del mundo con muchísimo éxito”, continuó. A pesar del beneficio inmediato, Sol ya sabe que su vuelta no será fácil: regresará directamente a placa, lo que podría poner en riesgo su continuidad en el juego.

Lejos de preocuparse, la jugadora se mostró feliz y agradecida: “Estoy feliz, gracias a todos”, cerró, aún en shock por la oportunidad.

Santiago del Moro: “Van a ser unos días, 6 o 7, y ese mismo día que vos llegues (Sol Abraham) allá, va a entrar alguien acá”.

SUMATE AL CANAL DE WHATSAPP DE CIUDAD MAGAZINE Y ENTERATE DE TODO

Para unirte al canal de WhatsApp de Ciudad Magazine, simplemente hacé clic aquí y seguí las instrucciones para activar las notificaciones.

SANTIAGO DEL MORO ANUNCIÓ UN INESPERADO INTERCAMBIO INTERNACIONAL EN GRAN HERMANO QUE SACUDIRÁ LA CASA

Cuando parecía que nada más podía sorprender en Gran Hermano: Generación Dorada, Santiago del Moro tiró una bomba que promete cambiarlo todo y dejar a los participantes completamente en shock.

A través de sus redes sociales, el conductor del reality de Telefe anunció un giro internacional sin precedentes: próximamente habrá un intercambio de jugadores con La Casa de los Famosos, el exitoso formato de habla hispana emitido por Telemundo.

Según detalló en su posteo, un participante de la actual edición viajará durante algunos días al ciclo estadounidense, mientras que una figura de La Casa de los Famosos hará lo propio ingresando a la casa argentina.

Foto: Captura de Instagram Stories (@santidelmoro) Por: Fabiana Lopez

El anuncio generó una revolución inmediata entre los fanáticos, que ya especulan con quién será el elegido para cruzar fronteras y representar al país en el certamen internacional.

Santiago del Moro: “Próximamente, Gran Hermano realizará un intercambio de concursantes con ‘La Casa de los Famosos’, el exitoso reality estadounidense de habla hispana emitido por Telemundo”.

Pero eso no es todo: este intercambio no solo implica un cambio de aire para los jugadores, sino también una sacudida total en la dinámica del juego. Nuevas alianzas, estrategias inesperadas y un choque cultural que promete momentos explosivos.