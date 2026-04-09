La gala de Gran Hermano: Generación Dorada sumó un nuevo capítulo de alto voltaje, pero esta vez fuera de la casa. Jenny Mavinga y Cinzia Francischiello protagonizaron un tenso cruce en vivo tras la reciente eliminación, dejando en claro que las diferencias siguen más vivas que nunca.

Todo comenzó cuando Mavinga tomó la palabra con una frase que encendió la mecha: “Estoy feliz de que ella esté acá afuera, así que estoy bien”, lanzó, filosa.

Pero el momento más picante llegó segundos después, cuando redobló la apuesta en boca de Cinzia: “Por suerte, yo no abandoné la competencia como una cobarde”, disparó sin filtro, apuntando directamente contra su excompañera.

Foto: Captura (Telefe)

“Yo no fui cobarde porque lo mío fue un tema mental. Podía quedarme en la casa, pero como la señorita con sus amigas no dejan a la gente dormir en la casa, no tenía un lugar para que yo pueda quedarme tranquila”, retrucó.

“Fuiste a Gran Hermano, no a Rincón de Luz (tira infantil). Pasa que creyeron que se iban a una colonia de vacaciones, a tomar mates y estar en la pileta. Yo fui a jugar”, siguió Cinzia.

Pir último, Santiago del Moro tomó la palabra y cerró, sincero: “No puedo creer que las dos, en esta instancia del juego que recién arrancamos, estén acá afuera”.

¡Qué momento!

Foto: Captura (Telefe)

SUMATE AL CANAL DE WHATSAPP DE CIUDAD MAGAZINE Y ENTERATE DE TODO

Para unirte al canal de WhatsApp de Ciudad Magazine, simplemente hacé clic aquí y seguí las instrucciones para activar las notificaciones.

¡BOMBA EN GRAN HERMANO! SOL ABRAHAM EXPLOTÓ DE EMOCIÓN AL SER ELEGIDA PARA IR A “LA CASA DE LOS FAMOSOS”

Fue una noche histórica la que se vivió este miércoles en Gran Hermano: Generación Dorada. En medio de la gala de nominación, la casa recibió una noticia que dejó a todos en shock y tuvo como protagonista a Solange “Sol” Abraham, quien no pudo contener su emoción.

Todo comenzó con el anuncio de Santiago del Moro en vivo: “La gente de ‘La Casa de los Famosos’ eligió a un jugador, en este caso una jugadora que va a viajar”, informó, generando expectativa total entre los participantes.

Acto seguido, llegó la primera sorpresa: “Es una jugadora que hoy está en placa. Por ende, va a bajar de placa, pero cuando regrese en unos días va a ir a placa directamente”, aclaró el conductor, dejando en claro que el beneficio tendría consecuencias. Y siguió: “Esa jugadora es Sol”.

Foto: Captura (Telefe)

La reacción fue inmediata. Entre gritos de emoción y risas nerviosas, Sol no ocultó su felicidad: “No lo puedo creer, ¡gracias!”, alcanzó a decir, completamente desbordada.

El anuncio no terminó ahí. Desde la producción detallaron cómo será la experiencia en La Casa de los Famosos: “Van a ser unos días, 6 o 7, y ese mismo día que vos llegues allá, va a entrar alguien acá”, anticipó Del Moro, confirmando un intercambio que promete sacudir ambas casas.

Foto: Captura (Telefe)

“Es un programa que se emite en Estados Unidos y gran parte del mundo con muchísimo éxito”, continuó. A pesar del beneficio inmediato, Sol ya sabe que su vuelta no será fácil: regresará directamente a placa, lo que podría poner en riesgo su continuidad en el juego.

Lejos de preocuparse, la jugadora se mostró feliz y agradecida: “Estoy feliz, gracias a todos”, cerró, aún en shock por la oportunidad.