Laurita Fernández es una de las grandes estrellas del espectáculo argentino y, esta semana, recibió un importante reconocimiento.

La bailarina, actriz y conductora dejó las huellas de sus manos en la histórica Vereda de las Estrellas del Hermitage Hotel de Mar del Plata.

Laurita Fernández estuvo acompañada por el empresario Florencio Aldrey, que impulsa este clásico homenaje a las figuras que visitan la ciudad balnearia.

Laurita Fernández dejó las huellas de sus manos en la Vereda de las Estrellas del Hermitage en Mar del Plata | Créditos: Instagram @holasoylaurita

LAURITA FERNÁNDEZ, EN LA VEREDA DE LAS ESTRELLAS DEL HERMITAGE

La artista ganó el premio Estrella de Mar a Mejor Comediante por su rol en “La Cena de los Tontos” y ahora recibió esta distinción.

“Súper emocionada. No lo puedo creer. Estoy acá con mi familia que me vino a acompañar. Es un re lindo día”, reveló en diálogo con Puro Show.

“Hay algo que me pasa a mí y es que uno nunca se cree merecedor. La confianza en uno mismo es algo que vengo trabajando, pero hoy me desperté y dije: ‘Bueno, nadie te regala nada’”, finalizó.