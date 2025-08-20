Después de dos días de mantener a la audiencia de LAM en vilo con un enigmático con pistas por demás complejas de relacionar, Pepe Ochoa confirmó que Fito Páez retomó su relación con Julia Mengolini, tras separarse de Eugenia Kolodziej.

La semana pasada se conoció la noticia en el mismo programa acerca de la separación del cantante, de 62 años, de la actriz, 30 años menor debido a la enorme distancia física que los separaba.

Fito Páez y Julia Mengolini (Foto: Revista Pronto).

“Diez años de relación, desgaste total del vínculo, decidieron poner una pausa. Me cuentan que ella se fue a vivir a Madrid, a probar suerte allá porque es actriz. Él se quedó acá y la distancia les costó”, había dicho Ochoa.

Leé más:

Fito Páez se separó de Eugenia Kolodziej, su novia 30 años menor

FITO PÁEZ REGRESÓ CON SU JULIA MENGOLINI TRAS UNA DÉCADA EN PAREJA CON LA ACTRIZ EUGENIA KOLODZIEJ

Criticado por sus compañeras por las pistas que dio (oruga, pino, Ernestina y “Volver al Futuro”), Pepe recordó: “Ellos tuvieron una primera... Un primer affaire. Después luego obviamente se separaron. Fito también se separó de su pareja”.

“Lo que a mí me llamó la atención es cuando él va a verla a ella a la radio. Tuvieron una entrevista con Mengolini que, obviamente, en su momento levantaron de todos lados. Yo ya venía con este tema, tenía un poco la data y dije: ‘¿por qué va? ¿Por qué fue?’. Fito no habla en ningún lado pero habló en la radio de ella”, agregó,

Julia Mengolini y Fito Páez (Fotos: Instagram)

Finalmente, el panelista confesó el por qué de las pistas: “Volver al Futuro por futurock, la radio de ella. Pino porque ella es de Bariloche. La oruga porque se transforma en una Mariposa… Mariposa Technicolor”, dijo, mientras Nazarena Vélez lo acusaba de “chorro”.

Leé más:

Cazzu fulminó a Fito Paéz tras sus desafortunados dichos sobre las mujeres: “Lo tomamos de quien viene”

SUMATE AL CANAL DE WHATSAPP DE CIUDAD MAGAZINE Y ENTERATE DE TODO

Para unirte al canal de WhatsApp de Ciudad Magazine, simplemente hacé clic aquí y seguí las instrucciones para activar las notificaciones.