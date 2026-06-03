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Pollo a la cazadora: cómo levantar el fondo de cocción para que quede perfecto

El vino tinto ayuda a despegar los sabores que quedan adheridos en la olla después del sellado.

Pollo a la cazadora
Pollo a la cazadora. Foto: Cucinare TV

El pollo a la cazadora es un clásico estofado de olla que combina pollo sellado, vegetales, vino tinto y salsa de tomate en una cocción lenta que termina generando una salsa espesa y llena de sabor.

La clave de esta preparación está en aprovechar el fondo de cocción que queda después de dorar el pollo, ya que ahí se concentran jugos y partes caramelizadas que potencian todo el plato.

Para levantar correctamente ese fondo, el paso importante aparece cuando se incorpora el vino tinto en la olla caliente. El líquido ayuda a despegar lo que quedó adherido mientras se raspa suavemente la base con cuchara de madera. Ese proceso permite recuperar sabor, integrar mejor la salsa y lograr una preparación mucho más intensa y equilibrada.

Además de ser un plato abundante e ideal para los días frescos, el pollo a la cazadora tiene otra ventaja: se hace en una sola cacerola y permite que las papas absorban parte de la salsa durante la cocción. El resultado es un guiso liviano, con vegetales tiernos, pollo jugoso y una textura bien casera.

Comensales
4

Ingredientes

  • 2 pata muslo y 2 pechugas.
  • Una cebolla.
  • Una zanahoria.
  • Una ramita de cebolla de verdeo.
  • Una ramita de puerro.
  • Un pimiento rojo.
  • 0,5 k papa blanca.
  • Un l vino tinto.
  • 0,5 l salsa de tomates.
  • 50 cc aceite de oliva.
  • Sal y pimienta, a gusto.
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La receta para preparar pollo a la cazadora. Cucinre.TV.

Procedimiento para el pollo a la cazadora

  1. Cortar todos los vegetales.
  2. En una cacerola o sartén, sellar el pollo bien de ambos lados, agregar sal y pimienta, y retirar.
  3. En la misma olla, agregar todos los vegetales, cocinarlos hasta que comiencen a tomar coloración y volver a colocar el pollo.
  4. Agregar vino tinto y, una vez que se evaporó el alcohol, agregar las papas y la salsa de tomates.
  5. Tapar la olla y dejar cocinar hasta que las papas estén tiernas y la salsa quede con una linda consistencia.
  6. Servir con una hoja de albahaca y unos hilos de aceite de oliva.

Para más recetas entrá a https://www.cucinare.tv/

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