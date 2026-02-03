La espera terminó para los fanáticos de Bridgerton: la segunda parte de la cuarta temporada ya tiene fecha de estreno y las primeras imágenes oficiales encendieron la expectativa.

El 26 de febrero de 2026, la exitosa serie de Shondaland y Jess Brownell regresará con los episodios 405 al 408, listos para revolucionar la alta sociedad londinense.

Benedict, el bohemio que desafía las reglas

En esta nueva entrega, el foco estará puesto en Benedict Bridgerton (interpretado por Luke Thompson), el segundo hijo de la familia, conocido por su espíritu libre y su negativa a seguir los mandatos familiares. A pesar de las insistencias de Lady Violet Bridgerton (Ruth Gemmell), Benedict se resiste a sentar cabeza... hasta que un misterioso encuentro lo cambia todo.

Durante un baile de máscaras organizado por su madre, Benedict queda fascinado por una dama enmascarada vestida de plata. Lo que no sabe es que detrás de ese disfraz se esconde Sophie Baek (Yerin Ha), una sirvienta ingeniosa que trabaja para la temible Lady Araminta Gun (Katie Leung).

Un amor prohibido y la búsqueda de la verdad

Con la ayuda –no siempre entusiasta– de su hermana Eloise (Claudia Jessie), Benedict se lanza a descubrir la identidad de la Dama de Plata. Pero el verdadero desafío será reconocer que la pasión que siente por Sophie y la atracción por la misteriosa dama son, en realidad, la misma cosa.

La historia plantea una pregunta clave: ¿podrá el amor superar las barreras de clase y los prejuicios de la sociedad? Benedict deberá enfrentarse a sus propios prejuicios y a las reglas de la alta sociedad para no dejar escapar la chispa que lo une a Sophie.

Más romances, secretos y desafíos en la familia Bridgerton

La temporada también mostrará cómo los matrimonios de sus hermanos inspiran el viaje de Benedict. Francesca (Hannah Dodd) y John Stirling (Victor Alli) viven su propia historia, mientras que Colin (Luke Newton) y Penélope (Nicola Coughlan) enfrentan nuevos desafíos, especialmente ahora que Penélope está en el centro de la escena como columnista de chismes.

Con una mezcla de romance, intriga y el glamour característico de la serie, la segunda parte de la cuarta temporada de Bridgerton promete mantener a los fans pegados a la pantalla.