Griselda Siciliani y Luciano Castro atraviesan un gran momento personal y, aunque mantienen el bajo perfil, en las últimas horas se animaron a hablar del proyecto que comparten en Mar de Cobo: una casa que planearon construir este año y que tendrá un rol clave en su relación.

La pareja compró un terreno, pero un cambio de regulación en la construcción estaría dilantando el sueño de tener su casita lista para este verano.

Luis Bremer presentó en Desayuno Americano, el ciclo que conduce Pamela David, los audios donde ambos actores cuentan cómo avanza el plan que podría convertirlos en convivientes.

Luciano Castro y Griselda Siciliani, ¿podrán vivir en Mar de Cobo?

Qué dijo Griselda Siciliani sobre vivir con Luciano Castro

Fiel a su estilo frontal y divertido, Griselda dejó clara su postura respecto a la convivencia con Luciano.

“Ojalá que salga lo de la casa. Yo no quiero convivir nunca en la vida y Lu sí. Entonces, llegamos a este acuerdo intermedio, que es tener un proyecto juntos en la playa. Así que nos salga”, dijo Siciliani, con la preocupación de que las normativas del lugar no les permitirían edificar a su gusto, ya con el terreno comprado.

La palabra de Luciano Castro sobre el terreno en Mar de Cobo y la convivencia con Griselda

Castro, por su parte, se mostró ansioso por avanzar con la obra y expresó su deseo de compartir hogar cuanto antes con su novia.

“Estaba averiguando bien y está todo bien. Está un poco atrasado para mi gusto. Imaginate que soy el mayor interesado de que esto salga. Esta piba va a convivir conmigo sea como sea”, dijo el actor.

