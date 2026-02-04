El mundo del espectáculo argentino volvió a sacudirse este jueves con una bomba: Mauro Icardi estaría esperando que salga la sentencia de divorcio con Wanda Nara para casarse con la China Suárez.

Así lo aseguró Facundo Ventura en el programa La Mañana con Moria, donde contó detalles exclusivos sobre los planes del futbolista y la actriz.

Según el periodista, la clave está en la sentencia de divorcio en Italia. “Como es un divorcio vincular, esto le permite, una vez que se dé, la posibilidad de que Mauro Icardi se vuelva a casar”, explicó el panelista. Y fue más allá: “Me contaron que está planeando una súper propuesta matrimonial para casarse este año con la China”.

La China Suárez y Mauro Icardi en Ezeiza (Foto: Movilpress)

Ventura aseguró que Icardi está muy confiado de que el divorcio va a salir bien y que ya piensa en dar el siguiente paso con la China Suárez. “La propuesta va a ser a todo trapo, bien al estilo de Mauro Icardi”, adelantó, dejando en claro que el futbolista suele sorprender con gestos románticos.

DÓNDE SE VAN A CASAR LA CHINA SUÁREZ Y MAURO ICARDI

Pero la verdadera sorpresa llegó cuando Facundo Ventura reveló el posible lugar de la boda de la China Suárez y Mauro Icardi: “Se van a casar en Argentina, señores”. Según el panelista, la pareja eligió el país para reunir a todas las familias.

Durante la charla, surgió la posibilidad de que la propuesta de casamiento sea en París, ciudad que tiene un significado especial para la pareja. “Para mí es en París”, deslizó Naza Di Serio.

SUMATE AL CANAL DE WHATSAPP DE CIUDAD MAGAZINE Y ENTERATE DE TODO

Para unirte al canal de WhatsApp de Ciudad Magazine, simplemente hacé clic aquí y seguí las instrucciones para activar las notificaciones.