La China Suárez volvió a generar polémica con sus respuestas y Natalie Weber le salió al cruce con los tapones de punta. En una entrevista con Moria Casán, la actriz reveló que “muchas famosas casadas” le escriben a Mauro Icardi con fotos y videos, y aseguró que conoce a todas las que intentan acercarse al futbolista, aunque aclaró que no piensa exponerlas.

“¿Sabés la cantidad de casadas o de mujeres que le escriben a Mauro? Y las veo y las conozco a todas. Y él me lo muestra, pero a mí no me interesa eso, no voy a exponer a ninguna, así que se queden tranquilas. Yo veo todo, es el primero en mostrarme y yo me cago de risa. Y yo le muestro a él, tenemos ese vínculo de confianza”, reveló Eugenia.

Cuando Moria Casán le sugirió que diera nombres, la China fue tajante. “Le dicen de todo: mucha foto, mucho video… Ni loca, no me interesa en lo más mínimo decir quiénes son. Yo confío en Mauro y si algún día agarra viaje o hace alguna, no me ve más y se termina”, dijo.

Fotos: capturas América

NATALIE WEBER ASEGURÓ QUE “NO LE CREE NADA” A LA CHINA SUÁREZ Y LA DESAFIÓ A MOSTRAR A QUIENES LE ESCRIBEN A ICARDI

Las declaraciones de la China generaron un fuerte debate en Intrusos, donde Natalie Weber no se guardó nada y salió al cruce. “A mí lo que no me gustó es cuando dijo que hay muchas del medio casadas que le escriben a Mauro. Una descerebrada le puede escribir a Mauro estando casada sabiendo que ellos publican y muestran todo”, disparó.

La esposa de Mauro Zárate fue más allá: “Para hacer esa denuncia, mostrá los mensajitos, porque sino ensuciás gente sin ningún tipo de sentido. No le creo nada”.

“No le creo nada de lo que dijo y de última, si le molesta la opinión de los periodistas o panelistas, hay que bancársela porque ellos lo hicieron público: la carta en contra de Benjamín Vicuña, las cosas que dijo de Wanda”, señaló.

Natalie Weber, China Suárez y Mauro Icardi (Fotos: capturas América TV)

Weber también recordó el escándalo con Wanda Nara y Mauro Icardi. “Cuando la acusaron de meterse en el matrimonio de Wanda y de Mauro, ¿se acuerdan la historia que ella hizo larguísima? ‘Ay, los hombres me mienten y yo elijo creerles’. Dale China, dale China…”, cerró picante Natalie Weber.

Algunas horas después, Weber volvió a la carga contra la China cuando alguien le preguntó en Instagram: “¿Qué te pareció la entrevista de la China?”. “Más de lo mismo con su speech armado de siempre y siendo cuidada”, remató la panelista, siempre frontal.

El posteo de Natalie Weber sobre la China Suárez (Foto: captura Instagram @natalieweber)

