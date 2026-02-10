Luis Ventura estalló al aire. Visiblemente indignado, el periodista y presidente de APTRA realizó un furioso descargo en A la tarde tras un intento de robo en la sede de APTRA (Asociación de Periodistas de Radio y Televisión), un episodio que -según explicó- no es aislado sino parte de una cadena de hechos alarmantes.

“¿Por qué nosotros tenemos que tener cámaras que son violentadas, que son rotas, que son corridas, justamente para pagar robos en cadena de computadoras, de laboratorios, de oficinas?”, se preguntó Ventura, con evidente bronca.

En ese sentido, describió el accionar del sospechoso y la reiteración de ataques en la zona: “Este señor pasa como Pancho por su casa, espía, fuerza a ver si la puerta cede, mete el brazo, rompe el vidrio, intenta buscar una llave de la parte interna justamente para poder ingresar”.

El periodista también se preguntó qué es lo que buscan robar en la entidad: “¿Para robar qué? ¿Estatuillas? ¿Martín Fierro? ¿Qué es lo que espera buscar? ¿Computadoras? ¿Plaquetas? La verdad que yo creo que ya después de tanta inseguridad que está sufriendo APTRA, hay alguien que está elucubrando justamente jod... a la entidad”.

Lejos de victimizarse, Ventura defendió el rol cultural de la asociación y expresó su hartazgo ante los constantes cuestionamientos: “Jod... a una entidad de periodistas que lo único que hace es entregar premios, hacer fiestas, tratar de convocar a la cultura nacional, salir y vender premios en el exterior. ¿Qué más quieren?”.

Ventura también reveló un dato escalofriante que agrava la situación: “Estoy con botón antipánico hace cuatro meses. Ya son más de 50 amenazas. ¡Estoy podrido!”, remarcó. Y cerró, furioso: “Esto no es contra mí o contra APTRA. ¡Es contra la Argentina!”.

LUIS VENTURA REVELÓ QUÉ PASÓ REALMENTE ENTRE JORGE RIAL Y VIVIANA CANOSA: “LO VEÍA EN TODOS LADOS”

Luis Ventura volvió a hacer lo que mejor sabe: encender la bomba y dejar la mecha prendida. Durante su participación en el streaming de Bondi Live, el conductor mantuvo un filoso ida y vuelta con Ángel de Brito y lanzó declaraciones explosivas que reavivaron una vieja y oscura interna: ¿qué pasó realmente entre Jorge Rial y Viviana Canosa?

Todo comenzó cuando Ángel fue al hueso con su pregunta refiriéndose a Canosa: “¿El conflicto fue que se fue mal del programa? ¿O pasó otra cosa que nunca se supo?“, quiso saber. A lo que Ventura se sinceró sin dar muchos detalles: ”Pasó una cosa que nunca se supo”.

“¿Rial y Canosa tuvieron algo?“, insistió Ángel. Y el entrevistado fue por más con una frase que no pasó desapercibida: “A lo mejor una parte quería y la otra no“, atinó a decir. Y cerró: “O se asustaba, o le daba miedo, o le daba terror, o lo veía en todos lados“.