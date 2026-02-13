La noche del jueves se convirtió en un momento inolvidable para Tini Stoessel y sus miles de fans chilenos.

Durante su esperado concierto del “FUTTTURA World Tour” en el Estadio Nacional, la artista argentina vivió una de esas escenas que quedan grabadas para siempre en el corazón.

UN GESTO QUE DESBORDÓ LAS EMOCIONES

El momento más conmovedor de la noche llegó cuando Tini interpretaba “Ellas”, una de las canciones más significativas de su repertorio.

Fue entonces cuando sus fanáticos le prepararon una sorpresa que la dejó completamente desarmada: cientos de seguidores levantaron al unísono carteles con un mensaje que llegó directo al alma de la Triple T. “Gracias por curar las heridas de nuestras alas”.

Crédito: Instagram

Esta poderosa frase, escrita en decenas de carteles que iluminaron el estadio, representa el vínculo profundo entre Tini y su público, quienes ven en su música un refugio, una compañía y una fuente de sanación emocional.