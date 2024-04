Hernán Piquín bajó nueve kilos y reveló que lo logró gracias al balón gástrico. Contento por los resultados, contó cómo es el procedimiento y remarcó que desde que está más delgado se siente mucho más ágil sobre el escenario, a la hora de bailar.

“El año pasado, cuando me fui a España, tenía unos seis kilos de más. Quizás la gente no lo notaba, pero yo sí. Lo sentía al bailar y eso me ponía incómodo”, admitió el artista en diálogo con Pronto.

“El año pasado, cuando me fui a España, tenía unos seis kilos de más. Quizás la gente no lo notaba, pero yo sí. Lo sentía al bailar y eso me ponía incómodo”.

En este contexto, reveló cómo se coloca el balón gástrico. “Es supernatural. Es como un globo que tiene un parche y un catéter que sale. O sea, vos te lo tragás y te queda como una manguerita afuera de la boca. Por esa manguerita te inflan el balón en el estómago con líquido. Entonces, te tiran de catéter y queda sellado adentro del estómago”, detalló.

HERNÁN ESTÁ FELIZ POR HABER BAJADO DE PESO

El bailarín contó que su calidad de vida mejoró desde que bajó los nueve kilos.

“Bajé estos kilos de más y hoy me siento más ágil en el escenario”.

“Bajé estos kilos de más y hoy me siento más ágil en el escenario. Hacía dos o tres años que no me sentía así de ágil en los saltos y los giros”, sentenció, contento.