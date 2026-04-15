Moria Casán quedó profundamente conmovida al ver en vivo un video de Ángel López, el nene de 4 años que murió en Comodoro Rivadavia y cuyo caso es investigado por la Justicia, bajo la desgarradora hipótesis de que habría sido víctima de violencia en su entorno familiar.

La causa investiga un presunto homicidio agravado por alevosía y ensañamiento. Están imputados la madre del niño, Mariela Altamirano, y el padrastro, Maicol González.

El material, presentado por Nazarena Di Serio en La Mañana con Moria, se volvió viral en redes: muestra al pequeño en el jardín el día de su cumpleaños, siendo sorprendido por sus compañeritos.

En las imágenes, el nene se tapa la cara, queda paralizado y rompe en llanto mientras su abuela lo acompaña al aula para recibir el cariño de los demás chicos.

Caso Ángel: el fuerte video que impactó a Moria Casán en vivo (captura de eltrece)

Caso Ángel: el fuerte video que impactó a Moria Casán en vivo

La escena generó un fuerte impacto en el estudio y derivó en un momento de profunda emoción e indignación entre los panelistas.

Moria Casán: -Madre mía, qué fuerte todo esto.

Gustavo Méndez: -Es un nene paralizado en el colegio, mientras recibía amor de sus compañeros. Los docentes no son culpables, pero es un nene que le están cantando el feliz cumpleaños, lo están recibiendo, le están dando un abrazo y no lo puede disfrutar, tiene miedo. Y la maestra nada.

Es un miedo atroz, que eso es lo que pasaba en la casa, eso es lo que estamos viendo ahora, es lo que pasaba en la casa. Porque no podía recibir amor porque seguramente lo violentaban, no podía reírse porque seguramente lo violentaban, no podía jugar porque se hacía ruido, seguramente lo violentaban.

¡Basta! ¿Cómo nadie vio esto? Estamos hablando del colegio. ¿Cuántas personas adultas trabajan en un colegio? ¿La psicóloga no vio esto? ¿Nadie le contó a la psicóloga? ¡Por favor! Estamos viendo un nene que lo están abrazando los compañeritos y no podía disfrutar su día más esperado. O sea, estamos todos locos… y terminó muerto. ¡Terminó muerto!

María Fernanda Callejón:—Es inconcebible que la maestra tampoco… me parte el alma. La angustia habla, el cuerpo habla. La maestra hizo como si nada pasara.

El momento dejó en evidencia la conmoción en el estudio y reavivó el debate sobre la detección temprana de situaciones de violencia infantil.