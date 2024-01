Son muchas las fotos que a través de plataformas eróticas venden contenido erótico. Florencia Peña fue una de las primeras y Mónica Farro siguió sus pasos. En Socios del espectáculo contó su éxito comercializando fotos y videos suyos subídísimos de tono.

“Hay también unos videos míos que valen 90 dólares”.

“La verdad que ahora lo dejó un poquito de lado, pero facturé bastante durante dos años. Estuvo muy bueno porque es todo plata en dólares. Con eso pagué mi techo, así que estoy feliz de la vida”, reveló al periodista Matías Vázquez en el ciclo de Rodrigo Lussich y Adrián Pallares.

“Se pueden hacer muchas cosas, pero como yo soy conocida y estoy casada no hago ciertas cosas porque no me parecen que esté bueno. Eso me daría mucha más plata como chatear con la gente, mandar cosas personales y hacer videos sexuales por videollamada”, de

CUÁNTO SALE EL CONTENIDO DE MÓNICA FARRO EN UNA PLATAFORMA ERÓTICA

“Lo dejé de hacer un poco porque muchas cosas de la plataforma se filtraron a Instagram y después me las vendían en Telegram”, se lamentó la vedette.

En el ciclo también contó que es su marido quien la filma e incluso es parte con ella de uno de los videos.

¿Los precios? Una fotos simple de Mónica no baja de 15 dólares y, por ejemplo, un video que tiene con su marido cuesta 45 dólares. “Hay también unos videos míos que valen 90 dólares”, pormenorizó. ¡Picantísima!